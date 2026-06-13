Szenzáció a Marvel-univerzumban: Anyuka lesz a dögös Skarlát Boszorkány, Elizabeth Olsen!

Úgy tűnik, Elizabeth Olsennek és zenész férjének, Robbie Arnettnek már nem sikerül sokáig titokban tartania a családi fészket érintő legújabb, mindent megváltoztató hírt. A WandaVision 37 éves sztárját a napokban Los Angeles egyik felkapott étterménél, az All Time-nál csípték el a paparazzik, a látvány pedig önmagáért beszélt. A színésznő egy lezser, fehér gombos inget viselt, amit alul teljesen kigombolva hagyott – így bárki láthatta a büszkén gömbölyödő babapocakját, amit a kezével is gyengéden óvott.

Elizabeth Olsen babát vár! Fotó: Profimedia / hot magazin

Elizabeth Olsen már nem tudja elrejteni a pocakját

A pár mindig is híres volt arról, hogy tűzzel-vassal védi a magánéletét. Kapcsolatuk 2017-es kezdete óta alig mutogatták magukat, sőt, még a házasságkötésüket is akkora homály fedte, hogy az esküvő tényét a színésznő szinte csak mellékesen kotyogta el egy interjúban, miközben kiszúrta a férje által ottfelejtett gyerekkönyvet:

Most vettem észre, hogy a férjem odatette a Little Miss Magic-et

– mesélte akkor nevetve Olsen.

Bár a vörös szőnyeges eseményekért egyikük sincs oda, otthon, a négy fal között érzik magukat a legnagyobb biztonságban. Elizabeth nemrég így vallott a mindennapjaikról:

L.A.-ben vagyunk, úgyhogy ott az álomrandim az, hogy otthon főzünk valami finomat és megnézünk egy filmet

– idézte a színésznő szavait a People magazin.

Amikor pedig arról kérdezték, hogy a férje is ennyire otthonülő típus-e, a színésznő nevetve tette hozzá:

Ó, igen, abszolút. Kicsit meg kellett rángatnom, hogy eljöjjön velem ide.

Nos, a jelek szerint a romantikus, otthoni filmes estéknek meglett az eredménye: a házaspár hamarosan az első közös gyermekét köszöntheti a családban.