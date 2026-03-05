A Városliget épp azzá válik, aminek megálmodták – ezt újabb nemzetközi elismerés igazolja

Úgy tűnik, nincs megállás: a Városliget megújulása után sorra záporoznak a rangos építészeti és kulturális elismerések. No, nem mintha arról lenne szó, hogy kezd unalmassá válni a dolog, épp ellenkezőleg! Így aztán a legjobb európai kreatív és fenntartható turisztikai negyednek járó elismerés is épp olyan büszkeséggel tölthet el mindenkit, ahogy a Liget Budapest Projekt által korábban elnyert díjak.
Nem akármilyen mezőnyt kellett maga mögé utasítania a magyar projektnek. A világ egyik legrangosabb turisztikai elismerésén, a Creative Tourism Awardson 28 ország 223 pályázója közül Budapest és a Városliget mellett olyan helyszínek nyertek még díjat, mint
A díj elnevezése nem véletlen. Az azt odaítélő nemzetközi szakmai zsűri nemcsak azt figyelte, hogy jól néznek-e ki az új épületek – bár a Magyar Zene Háza vagy a Néprajzi Múzeum látványától bárkinek leesik az álla –, hanem azt is, hogyan fér meg egymás mellett a kultúra, a szórakozás és a természetvédelem.
A Liget Budapest példamutató módon ötvözi a kulturális innovációt, a természeti környezet megújítását a közösségek bevonásával. A Városligetben a kultúra és a természet harmonikus egysége valósul meg: a történelmi intézmények és a kortárs, világszínvonalú építészeti alkotások – mint a Magyar Zene Háza vagy a Néprajzi Múzeum – egy megújult, zöldebb és fenntarthatóbb városi környezetben kínálnak sokszínű, interaktív élményeket – indokolta a Városliget sikerét a zsűri, amely az eredetiség, a helyi kreatív ökoszisztéma erősítése és a fenntarthatósági elvek integrálása alapján döntött.
A díj mögött álló Creative Tourism Network nemzetközileg elismert szakmai platform, amely szorosan együttműködik az UNESCO-val, az ENSZ Turisztikai Világszervezetével és számos nemzeti minisztériummal. A szervezet az Európai Unió támogatásával jött létre 2010-ben, és az idén az UNESCO és az EU által finanszírozott Transcultura programmal is partnerségben hirdette meg a versenysorozatot.
Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre. A Liget Budapest az elmúlt években számos kiemelkedő építészeti és kulturális díjat nyert el, most pedig egyre több turisztikai szakmai díj is visszaigazolja törekvéseinket. Célunk, hogy a Városliget Közép-Európa legfontosabb kulturális negyedévé váljon, ahol a világszínvonalú intézmények, a zöld környezet és a családbarát élménykínálat egységet alkot
– hangsúlyozta a Városliget Zrt. vezérigazgatója, Gyorgyevics Benedek a most bezsebelt elismerés fontosságát.
A díj nemcsak a dicsőségről szól, hanem kőkemény turisztikai előnyről is, hiszen ezután várhatóan még több külföldi látogató érkezik majd Budapestre, hogy saját szemével lássa azt a „csodát”, amiről a szakma most világszerte beszél. Pedig a vezérigazgató szerint már a 2025-ös év is rekordokat hozott.
A Liget Budapest Projekt életre hívása óta 2025 volt a Városliget eddigi legsikeresebb éve: a már átadott fejlesztések összes látogatószáma átlépte a 14 milliót, magyarok és külföldiek egyaránt rekordszámban keresték fel a megújuló park helyszíneit. Ez az eredmény Európa legnagyobb kulturális városfejlesztésének igazi mérföldköve – és egyben bizonyítéka annak, hogy a Városliget mára Budapest egyik kihagyhatatlan turisztikai desztinációjává vált.
Ha eddig csak egy vasárnapi séta helyszíne volt számodra a Városliget, mostantól nézz rá úgy, mint a világ egyik legmenőbb pontjára – mivel immár hivatalosan is az lett!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.