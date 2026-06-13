Te is úgy érzed, hogy minden kalapban idétlenül nézel ki? Ezzel a trükkel pillanatok alatt megtalálod a hozzád illőt

A jól megválasztott kalap titka az arcformán múlik.

A kerek arcot nyújtani kell a magasabb koronájú fazonokkal, míg a szögletes vonásokat a lágy, széles karimájú szalmakalapok finomítják.

Egy rossz választással könnyen elronthatjuk a szettünket.

A nyári gardrób frissítésekor szinte mindenkinek megfordul a fejében egy sikkes szalmakalap vagy egy laza panamakalap beszerzése. A próbafülkében azonban a legtöbben gyorsan feladják, mert a tükörbe nézve úgy érzik, hogy a kiválasztott darab vagy túl nagy, vagy túl kicsi, vagy egyszerűen úgy festenek benne, mintha jelmezbálba készülnének. A divattervezők és stílustanácsadók szerint azonban nincs olyan, hogy valakinek nem áll jól a kalap, csupán arról van szó, hogy a többség nincs tisztában az alapvető geometriai szabályokkal. Ha szeretnél magabiztosan sétálni a vízparton vagy a belvárosban, a legfontosabb lépés a kalapválasztás arcforma alapján történő tervezése, hiszen a megfelelő karima és korona optikailag teljesen átformálhatja az összképet.

A kalapválasztás arcforma alapján segít kiemelni a legszebb vonásainkat.

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Hogyan működik a kalapválasztás arcforma alapján?

A profi stylistok szerint a cél mindig az optikai egyensúly és a harmónia megteremtése. Mutatjuk a kalapválasztás szabályait nem csak a divat, de az arcformád szerint.

Mi illik a kerek arcformához?

Ha az arcod hossza és szélessége közel azonos, a cél az, hogy nyújtsd és vékonyítsd a vonásaidat. Kerüld a teljesen kerek, lefelé hajló karimájú, úgynevezett halászkalapokat, mert ezek csak ráerősítenek a gömbölyded formákra. Helyettük válassz magas koronájú, szögletesebb fazonokat, mint amilyen a klasszikus panama. Ha a kalapot kissé félrecsapva viseled, azzal megtöröd a szimmetriát, és optikailag nyújtod az arcodat.

Milyen kalapot válasszon, akinek szögletes az arca?

A markáns állkapocs, a széles homlok és az erős csontozat rendkívül fotogén, de a kalapok terén érdemes finomítani a határozott éleket. Neked találták ki a hatalmas, lágyan omló, hullámzó karimájú strandkalapokat. Kiváló választás egy sikkes, kerekített szélű szalmakalap is, amit érdemes mélyen a homlokodba húzva viselni.