Te is úgy érzed, hogy minden kalapban idétlenül nézel ki? Ezzel a trükkel pillanatok alatt megtalálod a hozzád illőt

A nyári gardrób frissítésekor szinte mindenkinek megfordul a fejében egy sikkes szalmakalap vagy egy laza panamakalap beszerzése. A próbafülkében azonban a legtöbben gyorsan feladják, mert a tükörbe nézve úgy érzik, hogy a kiválasztott darab vagy túl nagy, vagy túl kicsi, vagy egyszerűen úgy festenek benne, mintha jelmezbálba készülnének. A divattervezők és stílustanácsadók szerint azonban nincs olyan, hogy valakinek nem áll jól a kalap, csupán arról van szó, hogy a többség nincs tisztában az alapvető geometriai szabályokkal. Ha szeretnél magabiztosan sétálni a vízparton vagy a belvárosban, a legfontosabb lépés a kalapválasztás arcforma alapján történő tervezése, hiszen a megfelelő karima és korona optikailag teljesen átformálhatja az összképet.
A profi stylistok szerint a cél mindig az optikai egyensúly és a harmónia megteremtése. Mutatjuk a kalapválasztás szabályait nem csak a divat, de az arcformád szerint.
Ha az arcod hossza és szélessége közel azonos, a cél az, hogy nyújtsd és vékonyítsd a vonásaidat. Kerüld a teljesen kerek, lefelé hajló karimájú, úgynevezett halászkalapokat, mert ezek csak ráerősítenek a gömbölyded formákra. Helyettük válassz magas koronájú, szögletesebb fazonokat, mint amilyen a klasszikus panama. Ha a kalapot kissé félrecsapva viseled, azzal megtöröd a szimmetriát, és optikailag nyújtod az arcodat.
A markáns állkapocs, a széles homlok és az erős csontozat rendkívül fotogén, de a kalapok terén érdemes finomítani a határozott éleket. Neked találták ki a hatalmas, lágyan omló, hullámzó karimájú strandkalapokat. Kiváló választás egy sikkes, kerekített szélű szalmakalap is, amit érdemes mélyen a homlokodba húzva viselni.
A szív alakú (fordított háromszög) arcformára a széles homlok és a hegyes, keskeny áll a jellemző. Itt a cél a homlok optikai kicsinyítése, ezért a túl nagy, széles karimájú darabok helyett a közepes vagy egészen rövid karimájú, fejhez simuló kalapok a nyerők. A hosszúkás, ovális arcforma tulajdonosai a legszerencsésebbek, nekik szinte minden fazon jól áll. Egyetlen dologra kell figyelniük: a túl magasra nyúló kalapok helyett inkább a szélesebb karimájú, a fejtetőt optikailag lejjebb hozó modelleket részesítsék előnyben.
Extra tipp:
Kalapvásárláskor soha ne csak a fejedet nézd a tükörben, mindig állj meg egy egész alakos tükör előtt! A kalap karimájának szélessége ugyanis a testmagassággal is összefüggésben van: a törékeny, alacsonyabb hölgyeket egy túlméretezett, óriási karimájú kalap teljesen elnyomja és optikailag még alacsonyabbá teszi, míg a magasabb alkatúakon a túl apró fejfedők mutathatnak aránytalanul.
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