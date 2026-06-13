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Te is úgy érzed, hogy minden kalapban idétlenül nézel ki? Ezzel a trükkel pillanatok alatt megtalálod a hozzád illőt

Te is úgy érzed, hogy minden kalapban idétlenül nézel ki? Ezzel a trükkel pillanatok alatt megtalálod a hozzád illőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kalap
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 17:15
arcformatippek-tanácsokdivat
Ahogy beköszönt a kánikula, a kalap már nemcsak egy elegáns kiegészítő, hanem a stílusos fényvédelem kötelező kelléke is. Mutatjuk, mik a kalapválasztás arcforma szerinti alapszabályai, hogy idén nyáron te lehess a strand legdivatosabb királynője.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A jól megválasztott kalap titka az arcformán múlik.
  • A kerek arcot nyújtani kell a magasabb koronájú fazonokkal, míg a szögletes vonásokat a lágy, széles karimájú szalmakalapok finomítják.
  • Egy rossz választással könnyen elronthatjuk a szettünket.

A nyári gardrób frissítésekor szinte mindenkinek megfordul a fejében egy sikkes szalmakalap vagy egy laza panamakalap beszerzése. A próbafülkében azonban a legtöbben gyorsan feladják, mert a tükörbe nézve úgy érzik, hogy a kiválasztott darab vagy túl nagy, vagy túl kicsi, vagy egyszerűen úgy festenek benne, mintha jelmezbálba készülnének. A divattervezők és stílustanácsadók szerint azonban nincs olyan, hogy valakinek nem áll jól a kalap, csupán arról van szó, hogy a többség nincs tisztában az alapvető geometriai szabályokkal. Ha szeretnél magabiztosan sétálni a vízparton vagy a belvárosban, a legfontosabb lépés a kalapválasztás arcforma alapján történő tervezése, hiszen a megfelelő karima és korona optikailag teljesen átformálhatja az összképet.

kalapválasztás arcforma alapján fiatal nő
A kalapválasztás arcforma alapján segít kiemelni a legszebb vonásainkat.
Fotó: 123RF

Hogyan működik a kalapválasztás arcforma alapján?

A profi stylistok szerint a cél mindig az optikai egyensúly és a harmónia megteremtése. Mutatjuk a kalapválasztás szabályait nem csak a divat, de az arcformád szerint.

Mi illik a kerek arcformához?

Ha az arcod hossza és szélessége közel azonos, a cél az, hogy nyújtsd és vékonyítsd a vonásaidat. Kerüld a teljesen kerek, lefelé hajló karimájú, úgynevezett halászkalapokat, mert ezek csak ráerősítenek a gömbölyded formákra. Helyettük válassz magas koronájú, szögletesebb fazonokat, mint amilyen a klasszikus panama. Ha a kalapot kissé félrecsapva viseled, azzal megtöröd a szimmetriát, és optikailag nyújtod az arcodat.

Milyen kalapot válasszon, akinek szögletes az arca?

A markáns állkapocs, a széles homlok és az erős csontozat rendkívül fotogén, de a kalapok terén érdemes finomítani a határozott éleket. Neked találták ki a hatalmas, lágyan omló, hullámzó karimájú strandkalapokat. Kiváló választás egy sikkes, kerekített szélű szalmakalap is, amit érdemes mélyen a homlokodba húzva viselni.

Mi a titka a szív alakú és a hosszúkás arcnak?

A szív alakú (fordított háromszög) arcformára a széles homlok és a hegyes, keskeny áll a jellemző. Itt a cél a homlok optikai kicsinyítése, ezért a túl nagy, széles karimájú darabok helyett a közepes vagy egészen rövid karimájú, fejhez simuló kalapok a nyerők. A hosszúkás, ovális arcforma tulajdonosai a legszerencsésebbek, nekik szinte minden fazon jól áll. Egyetlen dologra kell figyelniük: a túl magasra nyúló kalapok helyett inkább a szélesebb karimájú, a fejtetőt optikailag lejjebb hozó modelleket részesítsék előnyben.

Extra tipp:

Kalapvásárláskor soha ne csak a fejedet nézd a tükörben, mindig állj meg egy egész alakos tükör előtt! A kalap karimájának szélessége ugyanis a testmagassággal is összefüggésben van: a törékeny, alacsonyabb hölgyeket egy túlméretezett, óriási karimájú kalap teljesen elnyomja és optikailag még alacsonyabbá teszi, míg a magasabb alkatúakon a túl apró fejfedők mutathatnak aránytalanul.

Nézd meg a 2026 tavasz–nyár színtrendeket és kombinációkat:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu