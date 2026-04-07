Orbán Viktor: A világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg pár képet az amerikai alelnök, JD Vance látogatásáról, és megköszönte neki, illetve az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak a támogatást.

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiállnak Magyarország mellett! A világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese. Magyarország békéje és biztonsága garantált.

– írta Orbán Viktor az alábbi képekhez.