Donald Trump leszögezte: Teljes mértékben támogatom Orbán Viktort újraválasztását

"Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti őket, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat" – ezt írta a közösségi oldalán Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: Orbán Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért - szúrta ki a Magyar Nemzet.

Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az együttműködés és a látványos eredmények új magasságokba emelkedtek az én kormányom alatt, nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően. Várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a siker és együttműködés felé vezető hatalmas úton

– jelentette ki Trump.

Donald Trump hozzátette:

Büszkén támogattam Orbán Viktor 2022-es újraválasztását, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország: MENJEN, ÉS SZAVAZZON ORBÁN VIKTORRA! Ő egy igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását – ORBÁN VIKTOR SOHA NEM FOGJA CSERÉBEN HAGYNI MAGYARORSZÁG NAGY NÉPÉT. VÉGIG VELE VAGYOK

– közölte Donald Trump.