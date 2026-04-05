Orbán Viktor: Van mit megvédenünk!

"Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre! A Fidesz a biztos választás!" - üzente Orbán Viktor a közösségi oldalán, egy videó kíséretében, amelyben Reviczky Gábor idéz Radnóti Miklós Nem tudhatom című verséből.

A felvételen azonban nem csak ő jut szerephez, de Kudlik Júlia, Szabó Zsófi, Bán Mór regényíró, Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, sőt, még a 10 éve elhunyt Bud Spencer (Carlo Pedersoli) szavait is hallhatjuk: "Önöm magyarok büszkék lehetnek magukra. A magyar nép valóban egy igazi nép!"