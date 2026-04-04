Orbán Viktor: Épülünk, szépülünk. Holnap átadjuk a megújult Citadellát – videó

Mint azt a Bors megírta, húsvétvasárnap Orbán Viktor ünnepélyes keretek között nyitja meg a teljesen megújult Citadellát, méghozzá olyan látványvilággal és programkavalkáddal, amelyre régóta várt a főváros. Budapest egyik legikonikusabb pontja, a Gellért-hegy koronája újra életre kel.
Az eseménnyel kapcsolatban most Orbán Viktor is megosztott egy videó:
Épülünk, szépülünk. Holnap átadjuk a megújult Citadellát
- írta videójához a miniszterelnök.
