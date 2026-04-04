BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor új korszakot nyit meg a Gellért-hegy tetején: húsvétkor ragyogva tér vissza a Citadella

citadella
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 11:39
Húsvét vasárnap Orbán Viktor ünnepélyes keretek között nyitja meg a teljesen megújult Citadellát, méghozzá olyan látványvilággal és programkavalkáddal, amelyre régóta várt a főváros. Budapest egyik legikonikusabb pontja, a Gellért-hegy koronája újra életre kel.
Bors
A szerző cikkei

A szervezők azt ígérik: a történelmi falak nemcsak múltat idéznek majd, hanem a mai emberek számára közösségi térként, szó szerint új fényben ragyognak fel. A hosszú évekig zárt, leromlott állapotú erőd most teljes pompájában tér vissza. Az elmúlt évek átfogó felújítása nemcsak a falakat erősítette meg, hanem teljesen új élményt is adott a Gellért-hegynek: új bejáratok, zöld parkok, sétányok és modern infrastruktúra várja a látogatókat, miután Orbán Viktor húsvét vasárnap megnyitja azt a nagyközönség számára.

Gellért-hegy, Citadella: Taraczky Dániel a fejlesztés vezető tervezője és Lánszky Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára / Fotó: Tumbasz Hedi - MW

Igazi közösségi élmény a Gellért-hegy tetején!

A Citadella a jelenben egy olyan közösségi térként tér vissza, amely végre mindenki számára nyitott és átjárható. Ennek megfelelően a megnyitó, amin Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, nem csupán egy átadás lesz, hanem igazi húsvéti fesztiválhangulat. Kétnapos programsorozat indul, családi eseményekkel, zenével és gasztronómiai élményekkel a Citadella mostantól nemcsak kilátópont, hanem élő, lüktető találkozóhely is lesz. 

És ami igazán különlegessé teszi az eseményt: a megújult erőd falai ünnepi díszkivilágítást kapnak, a Citadella a megnyitón szinte „felöltözik”, és csodálatos színekben pompázva gazdagítja majd az esti Budapest látképét. A látvány egyszerre lesz történelmi és modern: mintha a város egyik legfontosabb jelképe új identitást kapna.

A központi esemény vasárnap délután 14 órakor kezdődik, amikor beszédet mond Orbán Viktor, ezzel hivatalosan is megnyitva a Citadella új korszakát. 

LB_20250714_citadella_0022
Megújult Citadella legfontosabb üzenete a régi, de ma aktuálisabb, mint valaha, így a jövőnek is szól / Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks

A fejlesztés egyik legizgalmasabb eleme a „Szabadság Bástyája” kiállítás, amely a magyar történelem sorsfordító pillanatait mutatja be egy látványos, több mint 1700 négyzetméteres térben. Emellett a belső udvar parkosítása, a víztükör és az örökláng különleges hangulatot teremt, egyszerre emlékezés és közösségi élmény. 

A Citadella tehát nemcsak megújult, hanem húsvét apropóján azt is mondhatjuk: feltámadt. 

A hely, amely egykor az elzártságot jelképezte, most a nyitottság és a szabadság szimbólumává válik. De húsvét vasárnapján nemcsak egy kapu nyílik meg, hanem egy új lehetőség egy felejthetetlen budapesti élményre, fényben, színekben és közös pillanatokban, mindenkinek, a budapestieknek és a nem budapestieknek egyaránt.

LB_20250714_citadella_0025
A Citadella történelmi falai megújulva, ötvözik a hagyományainkat a modernséggel, így különleges tisztaságot sugároznak / Fotó: Ladóczki Balázs - Mediaworks 

Forrás: Metropol 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
