Rendkívüli: visszaadja a mandátumát Orbán Viktor, a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrál – videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor szombat délután megtörte a csendet a közösségi oldalán, miszerint 17 órakor fontos bejelentést tesz a Fidesz megújulásáról.
A leköszönő kormányfő bejelentése azzal lehet kapcsolatos, amiről már korábban is beszélt, hogy a Fidesznek újra kell szerveznie magát, aminek része, hogy átgondolják a parlamenti frakció összetételét, mert nem biztos, hogy most azokra van szükség, akik elöl vannak a listán.
Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések, a nemzetei oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről
- kezdte bejelentést Orbán Viktor.
Majd így folytatta:
Minden képviselő-jelöltünket meghallgattuk. Közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónak gyökeresen átalakítjuk. Hétfőn alakul meg a frakció.
Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma. Ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk.
Kitért arra is, hogy jövőhéten országos választmányt tartanak, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előre hozzák júniusra.
Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége. És erre az egységnek Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra
- zárta bejelentését Orbán Viktor.
