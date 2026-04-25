Rendkívüli: visszaadja a mandátumát Orbán Viktor, a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrál – videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor szombat délután megtörte a csendet a közösségi oldalán, miszerint 17 órakor fontos bejelentést tesz a Fidesz megújulásáról.

Orbán Viktor

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

A leköszönő kormányfő bejelentése azzal lehet kapcsolatos, amiről már korábban is beszélt, hogy a Fidesznek újra kell szerveznie magát, aminek része, hogy átgondolják a parlamenti frakció összetételét, mert nem biztos, hogy most azokra van szükség, akik elöl vannak a listán.

De már vége is a találgatásoknak, Orbán Viktor most mindent elárul:

Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések, a nemzetei oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről

- kezdte bejelentést Orbán Viktor.

Majd így folytatta:

Minden képviselő-jelöltünket meghallgattuk. Közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónak gyökeresen átalakítjuk. Hétfőn alakul meg a frakció.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma. Ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk.

Kitért arra is, hogy jövőhéten országos választmányt tartanak, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előre hozzák júniusra.

Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége. És erre az egységnek Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra

- zárta bejelentését Orbán Viktor.