KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli: visszaadja a mandátumát Orbán Viktor, a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrál – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 17:02 / FRISSÍTÉS: 2026. április 25. 17:18
Orbán Viktor bejelentést tesz a Fidesz jövőjéről.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor szombat délután megtörte a csendet a közösségi oldalán, miszerint 17 órakor fontos bejelentést tesz a Fidesz megújulásáról.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Anadolu via AFP /   AFP

A  leköszönő kormányfő bejelentése azzal lehet kapcsolatos, amiről már korábban is beszélt, hogy a Fidesznek újra kell szerveznie magát, aminek része, hogy átgondolják a parlamenti frakció összetételét, mert nem biztos, hogy most azokra van szükség, akik elöl vannak a listán. 

De már vége is a találgatásoknak, Orbán Viktor most mindent elárul: 

Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések, a nemzetei oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről

- kezdte bejelentést Orbán Viktor. 

Majd így folytatta: 

Minden képviselő-jelöltünket meghallgattuk. Közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónak gyökeresen átalakítjuk. Hétfőn alakul meg a frakció. 

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma. Ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. 

Kitért arra is, hogy jövőhéten országos választmányt tartanak, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust pedig előre hozzák júniusra. 

Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége. És erre az egységnek Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra

- zárta bejelentését Orbán Viktor. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu