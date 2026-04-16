Végleg eldőlt, szörnyű hírt kapott a Liverpool csatára

Biztossá vált, hogy Hugo Ekitike súlyos sérülése miatt nem lehet ott az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő nyári labdarúgó-világbajnokságon. A Liverpool 23 esztendős francia támadója kedden, a címvédő Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján sérült meg alig fél óra után.

Hugo Ekitike nem játszhat a vb-n / Fotó: Liverpool FC

Hugo Ekitike nem játszhat a vb-n

A meccs másnapján klubja sokáig nem adott pontos tájékoztatást az állapotáról, ám a francia lapok, a Le Parisien és a L'Equipe már azt írták, hogy Achilles-ín-szakadást szenvedett és a felépülése hónapokig tarthat. Így biztosan nem léphet pályára a nyári vb-n a francia válogatottal, amelynek sorrendben Szenegál, Irak és Norvégia lesznek az ellenfelei.

A Liverpool a közleményében azt írta, Ekititke számára a szezon véget ért és a vb-n sem játszik. Ekitike - aki tavaly júliusban 69 millió fontért igazolt az Eintracht Frankfurttól Liverpoolba - ebben az idényben 17 gólt szerzett tétmérkőzéseken, a válogatottban pedig pályafutása során nyolc találkozón kétszer volt eredményes.