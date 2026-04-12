Orbán Balázs: Sorban jönnek a bejelentések a tiszás választási csalásokról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 17:04
Úgy hírlik, aljas módszereket vet be a Tisza.

Orbán Balázs aggasztó posztot tett közzé a Facebook-oldalán. Ebben arról ír: sorban kapják a bejelentéseket különféle tiszás választási csalásokról és agresszióról. Megvesztegetésről, erőszakoskodásról, szavazófülkés őrjöngésről jönnek a bejelentések. Valóban ez lenne a "Szeretetország", amit Magyar Péterék hirdetnek?

Orbán Balázs azt is kiemelte: ha bárki szabálytalanságot észlel, jelezze azt a Fidesz Demokrácia Központjában. E-mail-ben: demokraciakö[email protected], telefonon: 20/444 0445, Signal, WhatsApp, Viber üzenetben: 20/242 7806

Történelmi részvét felé közelít a választás

A részvételi adatok már a legelső közléstől folyamatosan azt mutatják: minden korábbinál többen vesznek részt a választásokon. Erre szólítja fel a nemzeti kormány támogatóit Orbán Viktor is: "Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

 

