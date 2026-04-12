Orbán Balázs: Sorban jönnek a bejelentések a tiszás választási csalásokról

Orbán Balázs aggasztó posztot tett közzé a Facebook-oldalán. Ebben arról ír: sorban kapják a bejelentéseket különféle tiszás választási csalásokról és agresszióról. Megvesztegetésről, erőszakoskodásról, szavazófülkés őrjöngésről jönnek a bejelentések. Valóban ez lenne a "Szeretetország", amit Magyar Péterék hirdetnek?

Orbán Balázs azt is kiemelte: ha bárki szabálytalanságot észlel, jelezze azt a Fidesz Demokrácia Központjában. E-mail-ben: demokraciakö[email protected], telefonon: 20/444 0445, Signal, WhatsApp, Viber üzenetben: 20/242 7806