Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Kiszivárgott: Magyar Péterék vereségre készülnek, zavargásokat akarnak kirobbantani

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 11:27
Hatalmas botrányra készül a Tisza, amennyiben elveszti a választást – derül ki Magyar Péter volt bizalmasa, a Tisza Párt kiugrott vezetője, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentumból. A „választásnapi akcióterv” című angol nyelvű dokumentumban arról írnak, hogy fel kell készülniük a vereségre, Magyar Péteréknek már nap közben el kell kezdeniük a csalás narratíváját építeniük, még a szavazás befejezése előtt hamisan győzelmet kell hirdetniük, majd a vereség után zavargásokat kell kezdeni, úgy, ahogyan 2014-ben Uktajnában, a Majdanon tették.

Vasárnap délelőtt Csercsa Balázs újabb dokumentumot tett közzé a közösségi oldalán. Mint ismert, Csercsa nemrég Magyar bizalmasa volt, a baloldali párt egyházügyi munkacsoportvezetőjeként dolgozott. A dokumentum Magyar Péterék "választásnapi akcióterv" című dokumentuma, az irat pedig a következőkről szól:

Magyarországon szoros választási eredmény várható, a Tisza Pártnak fel kell készülnie a vereségre.

A dokumentum szerint éppen ezért azt terjeszteni kell, hogy a Fidesz választási csalásokat követett el. A "jogellenes" kampánylépésekre "bizonyítékokat" kell felmutatni (természetesen hamis bizonyítékokat), és lehetőség szerint tanúkat kell megszólaltatni - írja az Ellenpont oldala.

A kommunikációs nyomásgyakorlás részeként már a választás vége előtt győzelmet kell hirdetni, de legkésőbb az urnazárás után meg kell ezt tenni.

Amennyiben az eredmények kedvezőtlenek, szervezett tömegeket kell mozgósítani,  meg kell szállni a főváros stratégiailaig fontos pontjait, és szükség esetén össze kell csapni a rendőrséggel. 

A dokumentumban kifejezetten úgy fogalmaznak: az ukrajnai Majdanhoz hasonló zavargások kellenek. A dokumentumban arról is írtak, hogy a nemzetközi médiát és politikusokat is be kell vonnia a választás eredményének megkérdőjelezése érdekében.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
