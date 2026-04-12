Kiszivárgott: Magyar Péterék vereségre készülnek, zavargásokat akarnak kirobbantani

Vasárnap délelőtt Csercsa Balázs újabb dokumentumot tett közzé a közösségi oldalán. Mint ismert, Csercsa nemrég Magyar bizalmasa volt, a baloldali párt egyházügyi munkacsoportvezetőjeként dolgozott. A dokumentum Magyar Péterék "választásnapi akcióterv" című dokumentuma, az irat pedig a következőkről szól:
Magyarországon szoros választási eredmény várható, a Tisza Pártnak fel kell készülnie a vereségre.
A dokumentum szerint éppen ezért azt terjeszteni kell, hogy a Fidesz választási csalásokat követett el. A "jogellenes" kampánylépésekre "bizonyítékokat" kell felmutatni (természetesen hamis bizonyítékokat), és lehetőség szerint tanúkat kell megszólaltatni - írja az Ellenpont oldala.
A kommunikációs nyomásgyakorlás részeként már a választás vége előtt győzelmet kell hirdetni, de legkésőbb az urnazárás után meg kell ezt tenni.
Amennyiben az eredmények kedvezőtlenek, szervezett tömegeket kell mozgósítani, meg kell szállni a főváros stratégiailaig fontos pontjait, és szükség esetén össze kell csapni a rendőrséggel.
A dokumentumban kifejezetten úgy fogalmaznak: az ukrajnai Majdanhoz hasonló zavargások kellenek. A dokumentumban arról is írtak, hogy a nemzetközi médiát és politikusokat is be kell vonnia a választás eredményének megkérdőjelezése érdekében.
