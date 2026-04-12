Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tiszás választási csalás? Leleplező felvétel készült egy szavazókörnél

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 14:49
választásVálasztás 2026babócsacsalás
Magyar Péter emberei roma szavazatokat vehettek.

Megdöbbentő felvételt tett közzé egy helyi Facebook-oldal a Somogy megyei 2. számú választókerületből – írja a Mandiner.

A videóban az látható, hogy

Babócsa településen egy Bogdán I. nevű személy egy Orsovai Sz. nevű személynek ad át valamit egy épület mögött, ami feltehetően a helyi szavazókör hátsó bejárata.

Érdekesség, hogy a felvételen egyszer csak megjelenik a helyi tiszás delegált is, aki mintha ellenőrizné a két férfi között zajló interakciót. Noha nem látni pontosan, hogy mi cserélt gazdát, és hogy miért távozik a helyi tiszás delegált olyan gyorsan, a Mandiner szerint a tiszások a háttérben vehetik a roma szavazatokat.

Nem ez az első gyanús eset, mint arról beszámoltunk, szombaton Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke bukott le, hogy szavazatvásárlást tervezett. Stefán Attila beszélgetőpartnere úgy fogalmazott: „Valamennyi pénz kell, hogy elinduljak, amit beszéltünk azt a kétmillió forintot, hogy tudjak menni az embereimet összerakni meg ugye, hogy pontosan mennyi csomag, mert akkor úgy osztom, hogy akkor a legszegényebb településieket meg tudom szólítani.” A hangfelvétel szerint Magyar Péter kabinetfőnöke ráhagyja az ügyintézést, és azt mondja: „ahol a legjobb ár-érték arányt ki tudsz hozni.”

Demokráci-központ felhívás
 

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlel, jelezze a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
