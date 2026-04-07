JD Vance: Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok!

Az amerikai alelnök, JD Vance Magyarországra jött, hogy a támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort – Donald Trump első embere biztos abban, hogy Orbán Viktor fogja megnyerni április 12-én a választást.
Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok!
JD Vance
Az Egyesült Államok alelnöke
– osztotta meg Orbán Viktor a közösségi oldalán.
