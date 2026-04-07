Idegőrlő napok jönnek: figyelmeztet a meteogyógyász, ezt teszi velünk az időjárás

Az elmúlt napokban átvonult hidegfront után jelentős változások zajlanak a légköri folyamatokban. A front mögött beáramló hűvösebb levegő és az erős szél tartósan befolyásolja a hőérzetet és a közérzetet. A következő időszak különösen megterhelő lehet az időjárás-érzékeny emberek számára.
„Eltávozott a hidegfront, de a posztfrontális hatások egyáltalán nem kedvezőek” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A front mögött hűvösebb levegő áramlik be, amit erős szelek kísérnek.
A tartós szél jelentősen megterheli az idegrendszert, ami a frontérzékeny, időjárás-érzékeny emberek széles körében okoz különböző, nagyon kellemetlen panaszokat
– mondta a meteogyógyász. A szakértő szerint nemcsak a hőmérséklet esik vissza, hanem a közérzetünk is romlik.
„Elbúcsúzhatunk a kellemes hajnali hőmérsékletektől, ugyanis ismét fagyokra lehet számítani. A hőmérséklet is kezd visszaesni, de a hőérzetünk a szél miatt még kedvezőtlenebbül alakul és magas lesz a megfázás kockázata, erre szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét.”
- tette hozzá a meteogyógyász.
A hűlő és szeles időnek a következményei nagyon sok emberre zavaróan hatnak. Sokan éreznek szokatlan feszültséget, idegességet, ingerlékenységet; ezek gyakran okoznak mellkasi panaszokat, aritmiákat és emelik a vérnyomást. Sokan szédülnek, homályos látás, növekvő bizonytalanságérzet is lehet a következmény, többek szorongásos panaszokat tapasztalnak, sőt akár pánikszerű reakciók is sokkal gyakrabban kialakulnak az időjárás következtében
– mondta dr. Pintér Ferenc.
Érdemes odafigyelni a szervezetünk jelzéseire, mert a következő napok testileg és lelkileg is megterhelőek lesznek.
