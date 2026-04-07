„Az elmúlt évek magukért beszélnek” - Kiderült, hogy kire szavaz G.w.M

A magyar állampolgárok április 12-én, vasárnap eldönthetik, hogy ki vezeti az országot a következő négy évben. Orbán Viktor vagy Magyar Péter? A magyar konzervatizmus vagy a brüsszeli elitizmus? Az elmúlt időszakban nem volt kérdés, hogy a magyar emberek a hazát támogatták, és így szép fejlődésnek indult az ország. Többek köz ezért nem akar a többség változást a következő évekre, köztük G.w.M se, aki most azt is kifejtette, hogy jelenleg nincsen alkalmasabb vezető Orbán Viktornál.

G.w.M fontosnak érezte, hogy ő is megszólaljon a sorsdöntő választás előtt (Fotó: Szabolcs László)

Pár nap múlva választás van. Nyílt titok, hogy én a jelenlegi kormánnyal szimpatizálok, ezzel nem árultam el újat. Viszont, amiért most bejelentkezem, az nem más, mint hogy el kell menni és szavazni kell, ugyanis a jövőtökről és a saját sorsotokról fogtok dönteni

– emelte ki Varga Márk.

A magyar kormány rengeteg új támogatást vezetett be az elmúlt időszakban, amikkel nagyban segítette a magyar családokat, hogy jobb életet tudjanak biztosítani gyermekeiknek. Ezek mellett, pedig a fiataloknak is több nagyszerű lehetőségük van, amivel elindulhatnak az úton és egy szép, békés életet élhetnek. „Mindenkinek a saját, szuverén joga, hogy hova teszi majd a bizonyos x-et. Nem akarok senkit befolyásolni, csak arról tudok beszélni, hogy én jelenleg Magyarországon biztonságban érzem magam és elégedett vagyok a mostani kormánnyal. Az elmúlt évek magukért beszélnek, nyilván hibák vannak és nem mindenben értek én sem egyet, de szerintem, ha mérlegre tesszük az egészet, akkor kiderül, hogy jelenleg jobb vezető, az nincsen” - jegyezte meg a rapper.

G.w.M felesége, Kulcsár Edina is a jelenlegi kormánypárttal szimpatizál (Fotó: Bánkúti Sándor)

Senkivel nincs bajom, mindenkinek a saját döntése, hogy hogyan akarja látni a jövőjét. Én a jelenlegi kormányra fogom húzni az x-et és izgatottan várom, hogy mi lesz az eredmény. A videó alá mindenki leírhatja, hogy szerinte milyen eredmény fog születni, de kérlek, hogy szépen, békésen töltsétek meg a kommentszekciót és menjetek szavazni, mert nagyon fontos

– zárta videóját a rapper.