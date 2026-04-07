Rába Tímea a baloldali sajtó célpontja lett – Most nyílt levélben reagált a bántásokra

A hétvégén jelent meg egy cikk a 24.hu oldalán, amelyben személyeskedő hangvételben írtak Rába Tímea korábbi, a Borsnak adott interjújáról. Az írásban többek között a modell szavahihetőségét is megkérdőjelezték, részben arra hivatkozva, hogy Rába Tímea férje baloldali politikus.

Rába Tímea kiáll a véleménye mellett

Rába Tímeát a baloldali sajtó támadja

Rába Tímea azonban úgy érzi, a cikk túlment a kritikán, és inkább személyeskedő hangvételű lett. Emiatt a közösségi oldalán egy nyílt levelet tett közzé, amelyet a 24.hu szerkesztőségének címzett. Az egykori szépségkirálynő ebben hangsúlyozta: tisztában van azzal, hogy a közélet része a kritika és a vélemény, ugyanakkor szerinte a pontos, tárgyszerű írás és a tisztességes hangnem alapvető elvárás kellene, hogy legyen. A modell arra is kitért, hogy családjukban természetes dolog, ha nem mindenki ugyanúgy gondolkodik politikai kérdésekben, és szerinte ezt kívülről senki sem döntheti el helyettük.

Rába Tímea nyílt levelét teljes egészében közöljük:

„Nyílt levél a 24. hu szerkesztőségének

A kritika, a vélemény a közélet része, melyet tiszteletben tartok. A pontos, tárgyszerű írás és a tisztességes hangnem viszont nem döntés vagy választás kérdése, hanem alap. Az Önök cikke, amelyben a szerző sejtelmes hasonlóságba hozva, a 24. hu mögé bújva fogalmaz, nem véleménycikk, és nem tényközlő írás, hanem személyeskedés. Ennyire telt egy szombat estére. Tudom, az Önök szerkesztőségében talán szokatlan kontextus, hogy egy családban különbözőképpen gondolkodunk, de senki nem döntheti el a másik helyett, hogy számára mi a helyes. A férjem baloldali, igen. Én támogatom Orbán Viktor politikáját. A férjem és a családom akkor is támogatnak, ha nem mindenben értünk egyet. Mert mi család vagyunk, és ettől vagyunk egy család. Amit a közéletben teszek, az a hitemet, az érveimet és a gondolataimat tükrözi. A minősítések és a kölcsönös tisztelet hiánya, amely a cikkükben megjelenik, jottányit sem segíti azt, hogy az érvek és ellenérvek kulturált vitájából, mindenki számára hasznos következtetések szülessenek. Én továbbra is ezek mentén mondom el a véleményemet. Bízom benne, hogy a közélet minőségéhez minden szereplő, így a sajtó is, ehhez a színvonalhoz igazodik.

Rába Tímea”