Videó a borzalmas baleset után, ez került a magyar sportoló nyakába

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 19:15
Egy nappal a horrorsérülés után videón jelentkezett a kosaras. Papp Klaudia üzent a rajongóknak.

Papp Klaudia nélkül nyerte meg a Magyar Kupát Sopron női kosárlabdacsapata. A válogatott játékos arcába a finálé 2. percében könyökölt ellenfele, Pappot vérző arccal támogatták le a pályáról, majd mentővel a sürgősségire vitték. Egy nappal a baleset után Klaudia már videón üzent mindenkinek.

papp klaudia
Papp Klaudia szájsebészeti beavatkozáson esett át Fotó: Sopron Basket

Papp Klaudia maga számolt be állapotáról a közösségi médiában. Megmutatta a rögzítést a szájában és megköszönte a sok támogató üzenetet, amit kapott - írja az Origo.

„Eltört a felső állkapocscsontom, és két fogam kimozdult. Úgyhogy jelenleg így vagyok” – mondta, majd felhúzta felső ajkát, megmutatva a rögzítősínt. Hozzátette, „hál' istennek a csapat lehozta a lényegi résztét. Úgyhogy kupagyőztesek lettünk. Ha ezt hamarabb tudom, el sem megyek”.

 

Háló Papp Klaudia nyakában

A videón Klaudia nyakában az a háló volt, melyet a társak a Szekszárd elleni döntő után vágtak le a gyűrűről.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu