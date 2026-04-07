Videó a borzalmas baleset után, ez került a magyar sportoló nyakába

Papp Klaudia nélkül nyerte meg a Magyar Kupát Sopron női kosárlabdacsapata. A válogatott játékos arcába a finálé 2. percében könyökölt ellenfele, Pappot vérző arccal támogatták le a pályáról, majd mentővel a sürgősségire vitték. Egy nappal a baleset után Klaudia már videón üzent mindenkinek.

Papp Klaudia szájsebészeti beavatkozáson esett át Fotó: Sopron Basket

Papp Klaudia maga számolt be állapotáról a közösségi médiában. Megmutatta a rögzítést a szájában és megköszönte a sok támogató üzenetet, amit kapott - írja az Origo.

„Eltört a felső állkapocscsontom, és két fogam kimozdult. Úgyhogy jelenleg így vagyok” – mondta, majd felhúzta felső ajkát, megmutatva a rögzítősínt. Hozzátette, „hál' istennek a csapat lehozta a lényegi résztét. Úgyhogy kupagyőztesek lettünk. Ha ezt hamarabb tudom, el sem megyek”.

Háló Papp Klaudia nyakában

A videón Klaudia nyakában az a háló volt, melyet a társak a Szekszárd elleni döntő után vágtak le a gyűrűről.