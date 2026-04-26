Lövöldözés a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján: így menekítették ki Donald Trumpot - Videó

Szombat este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján szörnyű dolog történt, ugyanis állítólag egy 31 éves kaliforniai tanár, Cole Allen tüzet nyitott egy ellenőrző ponton, majd megindult a bálterem felé, ahol nagyjából 2500-an voltak és az emberek között ott volt az amerikai elnök, Donald Trump, illetve az alelnök, JD Vance is.

Donald Trump / Fotó: Anadolu via AFP

A lövöldözésnek szerencsére nem volt halálos áldozata, Donald Trump már nyilatkozott a sajtónak is a rettenetes esettel kapcsolatban. Az elkövető állítólag egyedül volt, és nincs ok azt feltételezni, hogy esetleg csoportos támadásról van szó. Nagy volt a rémület, de az amerikai elnök szerint jó volt látni az emberek összetartását egy ilyen pokoli szituációban is.

Itt lehet megnézni, ahogy kimenekítik Donald Trumpot és JD Vance-t: