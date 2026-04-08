Ursuláék tombolnak JD Vance Budapesten elmondott szavai miatt

Thomas Regnier, a Bizottság technológiai függetlenségért felelős szóvivője némileg ironikus hangnemben reagált, amikor arról beszélt, hogy az „európai bürokraták” valójában olyan szabályozási keretet alakítanak ki, amely biztosítja, hogy a választások „az európai polgárok kezében maradjanak”. Vance ugyanis éppen az „európai bürokratákra” vonatkozóan tett bíráló megjegyzéseket.

Egy másik szóvivő, a külügyekért felelős Anitta Hipper egy kérdésre válaszolva azt közölte, hogy az EU diplomáciai csatornákon keresztül fogja továbbítani aggályait amerikai partnerei felé. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ilyen egyeztetések részleteit nem hozzák nyilvánosságra, mivel

nem tartozik a gyakorlatunkhoz, hogy partnereinkkel folytatott megbeszéléseinket ismertessük.

A Bizottság helyettes vezető szóvivője, Arianna Podestà hangsúlyozta, hogy az EU és az Egyesült Államok között több hivatalos kommunikációs csatorna és együttműködési keret áll rendelkezésre. Mint fogalmazott, ezek biztosítják azt a fórumot, ahol az ilyen jellegű kérdéseket meg lehet vitatni, amennyiben mindkét fél szükségesnek tartja.