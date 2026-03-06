Videón az akció: így csaptak le az ukrán aranykonvojra

40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany - ennyit próbált meg hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok Ausztriából Ukrajnába szállítani Magyarországon keresztül egy páncélozott pénzszállító autóban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat eljárást. A konvoj tagjait kiutasították Magyarországról, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig azonnali válaszokat és magyarázatot követel Ukrajnától. Mint fogalmazott: "jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó".

