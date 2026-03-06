Videón az akció: így csaptak le az ukrán aranykonvojra

40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany - ennyit próbált meg hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok Ausztriából Ukrajnába szállítani Magyarországon keresztül egy páncélozott pénzszállító autóban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat eljárást. A konvoj tagjait kiutasították Magyarországról, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig azonnali válaszokat és magyarázatot követel Ukrajnától. Mint fogalmazott: "jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó".
Magyarország Kormánya a Facebookon tette közzé a TEK rajtaütését. Mutatjuk, hogy csaptak le az ukrán aranykonvojra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.