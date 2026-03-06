Szijjártó Péter az ukrán aranykonvojról: A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától

A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint. A tárcavezető részletesen számolt be a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozásáról.

Január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon

– tudatta. „Ezzel kapcsolatban számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül” – folytatta.

Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt, ez kinek a pénze?

– tette fel a kérdést. Szijjártó Péter leszögezte, hogy magyarázatot és választ követelnek arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon.

Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó

– vélekedett. „Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni” – összegzett.