Ukrán aranykonvoj: fotókon a lefoglalt, sok millió dolláros szállítmány

40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany - ennyit próbált meg hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok Ausztriából Ukrajnába szállítani Magyarországon keresztül egy páncélozott pénzszállító autóban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat eljárást. Magyarország Korménya a Facebookon mutatta meg, miként is néz ki a forintosítva milliárdos tétel: gyakorlatilag egy hatalmas pénzkupacról beszélünk!

Szijjártó Péter az ukrán aranykonvojról: A kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától

A magyar külügyminiszter közölte: a kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében, ugyanis itt „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”.

"Számos súlyos kérdésünk van. Először is, hogy ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak. Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül.”

Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt, ez kinek a pénze?

– tette fel a kérdést.

Az ukránok máris fenyegetőznek

Ukrajna a Magyarországon fogva tartott ukrán állampolgárok szabadon engedését követeli – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek reggel, hozzátéve, hogy Kijev arra kéri az európai országokat: adjanak határozott választ a magyar kormány – szerinte – törvényellenes lépéseire. Ukrajna azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Magyarországra.