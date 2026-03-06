Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kiutasították Magyarországról az elfogott ukrán aranykonvoj tagjait

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 14:13
A két páncélozott pénzszállító járműben több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranytömböket találtak a hatóságok.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárásban azonosították az előállított hét ukrán állampolgárságú személy hátterét – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Fotó: Koszticsák Szilárd / 

Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután a hatóság március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak. 

 A Magyar Nemzet idézte a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatását:

ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették.

"Ezeket figyelembe véve a mai napon kiutasítottuk őket Magyarország területéről" – tájékoztattak.

 

