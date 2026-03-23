Ukrajna háborús özvegyei túl nagy árat fizettek "A férjem halála előtti élet soha nem tér vissza!"

Ukrajna a háború ötödik évébe lépett, és egyelőre nem látni, mikor lesz tűzszünet. Ami biztos, hogy az özvegyek megpróbálnak túlélni, úgy, ahogy tudnak. Akik gyereket nevelnek, beléjük kapaszkodnak, miattuk küzdenek a mindennapok kihívásaival. Az életük kettévált; a férj halála előtti és a halála utáni életre. És az az élet, ami előtte volt, soha többé nem tér vissza.
A 40 éves Julija Szelutina férje, Olekszij Kijevben élő ügyvéd és vállalkozó volt, aki 2022 februárjában úgy döntött, hogy harcol Ukrajnáért, felesége és tinédzser lánya pedig akkor Angliába költöztek. Olekszij 2022 júliusában halt meg, és Julija csak akkor kezdett igazán szembenézni a gyászával, amikor 2022 végén visszatért Ukrajnába. „Újabb fájdalomhullámot éreztem. Akkor értettem meg végképp, hogy Olekszij nincs többé” – mondja. IT-szektorbeli projektje elvesztette a finanszírozását, és munkanélkülivé vált, így most a lányának nyújtott állami katonai nyugdíjból élnek. „Az a felismerés, hogy én vagyok az egyetlen, aki maradt a lányunknak, segített kitartanom” – mondja Julija.
A 33 éves Anna Timosenko semmilyen anyagi támogatást nem kapott partnere, Szerhij 2023 augusztusi halála után, mivel nem voltak házasok. Anna négy hónapos terhes volt Szerhij gyermekével, amikor telefonhívást kapott, amelyben közölték vele, hogy a párja egy robbanásban életét vesztette. Azóta sokkos állapotban él. „Az egész család folyton arra vár, hogy visszatérjen a háborúból. Bár tudjuk, hogy lehetetlen, nem mondhatod meg a szívednek, mit gondoljon” – mondja. Anna most háziorvosként dolgozik egy odesszai járásban - írja a Ripost.
A 32 éves Darja Pogodajeva számára új életének egyik legnehezebb része, hogy miként segítsen 4 éves fiának megérteni, mi történt az apjával. „Emlékszik rá, hogy szereti és hiányzik neki” – mondja. „De nem tudja, mi a halál. Nem tudja, mi az örökkévalóság. Nem érti, hogy soha többé nem fogja látni az apját.”
Darja számára az egyetlen bizonyosság az, hogy a háború visszafordíthatatlanul megváltoztatta az életét – és oly sok más ukrán ember életét. A légitámadások, bombázások, dróntámadások és most a gyász a mindennapok része lett.
„Talán ez a legfélelmetesebb dolog, hogy megszokja az ember ezt az új életet, és már nincs sok remény arra, hogy minden ugyanolyan lehet, mint régen. Az élet kettévált; a férjem halála előtti és a halála utáni életemre. És az az élet, ami előtte volt, soha nem tér vissza.”
