„Véresen, koszosan és megcsonkítva is szeretlek” – háborús özvegyek kérdezik: mikor lesz már ennek vége?

Gyere vissza hamarosan! - mondta a kijevi tanárnő búcsúzóul a férjének. Egy hónapja voltak házasok. A 21 éves Daryna szerelme elvesztése óta nem szívesen jár emberek közé. Csak az iskolában érzi jól magát, ahol dolgozik.

Háborús özvegyek kérdezik, mikor lesz már ennek vége?

Fotó: AFP / AFP

Daryna karján Stitch tetoválás látható, a Disney-karakter, és egyben elhunyt férje, Igor hívójele. Igor röviddel az orosz invázió kezdete után mesterlövész lett, annak ellenére, hogy családja megpróbálta lebeszélni a katonaságról. A korábbi japán filológia szakos hallgató augusztus 20-án hunyt el, kevesebb mint egy hónappal azután, hogy feleségül vette Darynát.

“Folyton arra gondolok, hogy csak elfoglalt, és mindjárt visszajön” – mondja Daryna az AFP riporterének, és próbálja leplezni remegő kezét.

„Ez a háború hatalmas csapás a generációnknak – teszi hozzá. - Annyian halnak meg, és semmi sem változik. Meddig fog ez tartani?”

- kérdezi.

Alla más karakter, mint Daryna. Ő a férje elvesztése óta naplót ír közösségi oldalán. Jevgenyijt december 17-én egy orosz gránát ölte meg 27 évesen.

„A repeszek egyenesen a fejedbe repültek, átfúrták a tüdődet és szétzúzták a lábad. Ahogy mondtad, a golyók nem kedvelnek. De a repeszek és az aknák követnek. Nem hiszem el a halálodat, amíg a saját szememmel nem látom. Miközben a holttestedért megyek, még mindig ott a remény, hogy valami félreértésről van szó. Látni akarlak, megfogni a kezed és sokáig el nem engedni. Megcsókolni az ujjaidat, ahogy mindig te csókoltál engem. Átölelni a mellkasodat, amelyben a szív olyan ritmikusan vert, amikor utoljára megöleltelek. Soha nem sírtam előtted. Sajnálom, megszegem az ígéretemet. De még mindig remélem, hogy élsz.

December 13-án írtam neked, hogy nagyon szeretnélek megölelni, még büdösen és mosdatlanul is. Így foglak látni ma: véresen, koszosan és megcsonkítva. De akkor is szeretlek”

– írta Alla a Facebookon.

Forrás: Ripost