Kovács Zoltán: Csak a Fidesszel és Orbán Viktorral tudunk a béke oldalán maradni

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Digitális Polgári Körök által szervezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen március 7-én kifejtette a véleményét a választásokkal kapcsolatban a Metropolnak. Kovács Zoltán szerint csak a Fidesz segítségével és Orbán Viktorral tudunk a béke oldalán maradni, míg a Tisza párt az ukránok oldalán áll.

Kovács Zoltán szerint csak a Fidesszel és Orbán Viktorral tudunk a béke oldalán maradni / Forrás: Facebook

Kovács Zoltán szerint csak a jelenlegi kormány áll a béke oldalán

Kovács Zoltán szerint az ukránok és Magyar Péter mindent bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy egyértelműen látszik: Ukrajna is beszállt a magyar kampányba.

Mindennél árulkodóbb, hogy lapítanak, mint az a bizonyos a fűben. Hiszen minden adat, minden tény, a Miniszterelnök Úr által említett titkosszolgálati jelentések, mindennél nyilvánvalóbbá teszik, hogy az ukránok ott vannak a Tisza kampányában, segítik őket. Nyilvánvaló, hogy Münchenben mi történt, ahol megbeszélték, azt ami a Barátság kőolajvezetékkel történt. Árulkodó a Kapitánynak a minapi elszólása, hogy majd ők elintézik, hogy ez a dolog majd egy-két hét alatt rendeződjön. Tehát a napnál világosabb, hogy Ukrajna beszállt a magyar belpolitikai kampányba összefogva Brüsszellel, ami nyíltan meg akarja buktatni a nemzeti kormányt.

- nyilatkozta a Metropolnak Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az ukránok terveivel kapcsolatban.