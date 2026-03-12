Orbán Viktor: "Nem engedünk a fenyegetésnek, letörjük az olajblokádot!"

"Mi nem keressük a bajt, de nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek bennünket. Meg fogjuk védeni magunkat! Nem engedünk a fenyegetésnek, letörjük az olajblokádot, és megnyerjük a választást" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy videót is közzétett.

Ebben elhangzik:

Soha nem fogunk engedni semmilyen zsarolásnak. Akkor sem, hogyha fenyegetőznek. Megfenyegetik a magyar kormányt, megfenyegetik a magyar miniszterelnököt, a családját is, de meg kell érteniük, de meg kell érteniük, hogy ez nem fog eredményre vezetni!

Mint ismert, Ukrajna először olajblokád alá vette Magyarországot, majd pedig Orbán Viktor több fenyegetést is kapott Ukrajnából. Volt, hogy személyesen Zelenszkij üzent, most pedig az ukrán titkosszolgálat altábornagya fenyegette meg halálosan a magyar kormányfőt és családját.

Mint Orbán Viktor kiemelte: komolyan veszik a fenyegetéseket, ugyanakkor nem ijednek meg tőlük. Hozzátette: elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük magunkat, az olajblokádot pedig letörjük.