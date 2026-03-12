Békemenet: "Mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra"

"Március 15-én mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra. A hazádnak szüksége van rád!" – a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) ismét Békemenetet hirdetett, ezúttal március 15-re. Köztudott: a béke és a háború kérdése most még égetőbb, mint korábban bármikor: nem elég, hogy a szomszédunkban hosszú évek óta dúlnak a harcok, nem elég, hogy Európa is egyre inkább belekerül a háborús spirálba, de már a Közel-Kelet is lángol, ráadásul Ukrajna nem csak olajblokáddal, de már direkt halálos fenyegetésekkel is igyekszik beleszólni a magyar választásokba.
A Békemenet 11 órakor indul Budáról, az Elvis Presley térről, és a Kossuth térre fut be, ahol 13 órától Orbán Viktor mond majd beszédet.
