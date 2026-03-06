Orbán Viktor keményen kiosztotta az ukránokat: Nem fogom elfogadni a követeléseiket, akkor sem, ha zsarolnak vagy megfenyegetnek

Orbán Viktor miniszterelnök ad interjút, a kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol beszél majd az elmúlt napok eseményeiről, az közel-keleti konfliktus Magyarországra való hatásáról, Zelenszkij halálos fenyegetéséről és az ukrán olajblokádról is.
Túlzás, hogy megijedtem, de jól nem esett
– reagált Orbán Viktor, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette. A miniszterelnök szerint meg kell érteni, mi a baja az ukrán elnöknek.
Arról van szó, hogy követelései vannak, és ezeket nem teljesítjük, útban vagyunk, útban van a magyar kormány, és én is, el akarnak minket takarítani, és ha szép szóval nem megy, akkor hát így. És az április 12-i választáson is el akarnak takarítani minket, mert csak így tudják elérni azt, amit szeretnének, hogy ukránbarát miniszterelnök legyen
– közölte.
A kormányfő szerint ezeket vissza kell utasítani, nem szabad engedni a zsarolásnak és a fenyegetésnek sem.
Azt az ukrán követelést, hogy le kell válni az orosz olajról, nem teljesítjük, de nem fogjuk támogatni az ukrán háborút továbbra sem, és pénzt sem adunk nekik, és nem fogjuk az EU-ba sem beengedi Ukrajnát, mert a teljes nemzetgazdaságot tönkretenné. Nem fogom elfogadni a követeléseiket, akkor sem, ha zsarolnak vagy megfenyegetnek, de valójában arról van szó, hogy Magyarország teljesíti-e a követeléseiket
– mutatott rá.
A miniszterelnök rámutatott, a helyet világos: a Barátság kőolajvezetéknek nincsen műszaki baja, ami miatt ne érkezhetne meg hozzánk az olaj, politikai döntés van a háttérben.
Nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget a szállításra Ukrajna, ehhez képest zsarolják Magyarországot. Ráadásul nem rejtik véka alá, hogy politikai és pénzügyi támogatást adnak a Tisza Pártnak, mert azt szeretnék, hogy ukrán barát kormány legyen Magyarországon. Többek között ezt kőolajhiánnyal, vagyis üzemanyagáremelkedéssel szeretnék segíteni
– mutatott rá a kormányfő.
A huszadik szankciós csomag és az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolásáról a miniszterelnök elmondta, Magyarország csak a jogávall él.
Bárki, aki az EU költségvetés terhére kölcsönt akar adni, nekünk jogunk van igent vagy nemet mondani. Ez nem kegy, hanem bennünket megillető jog, mi pedig Magyarország érdekei mentén döntünk
– közölte, kiemelve, hogy ezért nem támogatnak semmilyen döntést, amíg nem engedik át azt az olajat, amit a nemzetközi szerződés szerint át kellene engedniük az ukránoknak.
Amíg nem áll helyre a rend, addig nem engedünk. Megállítottuk a benzin és a dízel szállítását, és a nekik fontos további dolgokat is megállítjuk, ha kell
– mondta.
Hamarabb fognak az ukránok kifogyni a pénzből, mint mi az olajból – jegyezte meg, kiemelve, hogy Magyarországot két dolog sújtja egyszerre, a közel-keleti háború és az olajblokád, ezért is főbenjáró bűn, amit Ukrajna elkövet, mert nemzetközi szerződést szeg.
Ha jön az olcsó orosz olaj, a megemelkedett árakat is jobban tudjuk kezelni, ha már tarthatatlanná válik az ár, akkor beavatkozunk majd. Mi ebben jelenleg nem vagyunk benne, a piac dönti el, mennyit kell fizetni a benzinért, ám ha ez elviselhetetlenné válik, állami eszközökkel beavatkozunk. Meg fogjuk védeni az embereket az elviselhetetlen energiaáraktól
– tájékozatott.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy a tiszás szakértők szerint lehetetlen, hogy ezer forintba kerüljön egy liter benzin. Orbán Viktor elmondása szerint ugyan nem hiszi, hogy hazudnak, inkább ismerethiány lehet a probléma. Ugyanis a régióban található országok közül Magyarországon a legalacsonyabb adótartalma a benzinnek.
Arra is rámutatott: ezen az egész helyzeten a Shell nyer, "halálra keresi magát" – ugyanis ha nincs olcsó orosz kőolaj, akkor tőlük kell venni.
Hangsúlyozta: a tisza kormány programja nem másról szól, mint hogy az a pénz, amit a nemzeti kormány elvett a nagy multi cégektől és odaadott a családoknak, az újra ezekhez a nagy vállalatokhoz kerüljön.
A Barátság kőolajvezeték kapcsán a miniszterelnök elmondta, nem kér Magyar Péter ajánlatából, aki azt mondta, menjenek együtt a helyszínre, felmérni a vezeték állapotát.
Magyarország felállított egy tényellenőrző bizottságot, magamat viszont nem sorolom közéjük, mert nem rendelkezem ezzel a tudással. Czepek Gáborral már felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot, akik viszont értenek ehhez, és azt követeljük, hogy engedjék be a szakértőinket. Biztosak vagyunk ugyanis abban, mert a bizonyítékok is vannak arra vonatkozóan, hogy egy politikai ügyről van szó, és a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja. Ezt a játékot a diplomáciai úton kell lejátszani
– mondta.
A nemrégiben kiszabadított kárpátaljai magyar hadifoglyokról is beszélt a kormányfő.
Két hadifogoly szabadult ki, szabad emberek lettek, nem értem, mi az ukránoknak ezzel a bajuk, kettős állampolgárokról beszélünk. Az oroszokkal folyamatosan egyeztetések vannak, ha van magyar hadifogoly, akik kényszersorozással kerültek a frontra, akkor átadják nekünk
– jelezte.
A közel-keleti helyzetre kitérve elhangzott, jelenleg nagyon sok magyar tartózkodik kint, de mindenkit haza fog hozni a kormány. Mentesítő járatokat indultak, több ezer emberről van szó. Orbán Viktor arra kéri a kint tartozókat, még ha nehéz is, de legyenek türelemmel, csak a légtér biztonsága esetén tudnak repülni, mert ha lelövik a gépet, nem fognak hazaérni.
Irán kapcsán újabb migrációs válságra figyelmeztetett a miniszterelnök, szerinte erre Európa teljesen felkészületlen. Emlékeztetett, a szíriai polgárháború idején a migránsok Törökországon keresztül Magyarország fele jöttek, a kormány ugyan megállította őket a határon, de a határvédelmi rendszerünk azóta is támadás alatt van.
Brüsszel ránk szeretné erőltetni a hibás migrációs politikáját, de a nemzeti kormány ellenáll
– szögezte le.
A kormányfő hangsúlyozta: a biztonságunk mindennél fontosabb, meg kell akadályozni a terrorcselekményeket, a bűnözőbandák létrejöttét és hogy olyan sok migráns legyen itt, hogy a fejünkre nőjenek. Emlékeztetett: június elsejével életbe lép a migrációs paktum, Magyarország erre nemet mond ehhez viszont állandóan készültségben kell lenni.
