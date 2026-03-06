Orbán Viktor keményen kiosztotta az ukránokat: Nem fogom elfogadni a követeléseiket, akkor sem, ha zsarolnak vagy megfenyegetnek

Orbán Viktor miniszterelnök ad interjút, a kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol beszél majd az elmúlt napok eseményeiről, az közel-keleti konfliktus Magyarországra való hatásáról, Zelenszkij halálos fenyegetéséről és az ukrán olajblokádról is.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor: Az április 12-i választáson is el akarnak takarítani minket

Túlzás, hogy megijedtem, de jól nem esett

– reagált Orbán Viktor, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette. A miniszterelnök szerint meg kell érteni, mi a baja az ukrán elnöknek.

Arról van szó, hogy követelései vannak, és ezeket nem teljesítjük, útban vagyunk, útban van a magyar kormány, és én is, el akarnak minket takarítani, és ha szép szóval nem megy, akkor hát így. És az április 12-i választáson is el akarnak takarítani minket, mert csak így tudják elérni azt, amit szeretnének, hogy ukránbarát miniszterelnök legyen

– közölte.

A kormányfő szerint ezeket vissza kell utasítani, nem szabad engedni a zsarolásnak és a fenyegetésnek sem.

Azt az ukrán követelést, hogy le kell válni az orosz olajról, nem teljesítjük, de nem fogjuk támogatni az ukrán háborút továbbra sem, és pénzt sem adunk nekik, és nem fogjuk az EU-ba sem beengedi Ukrajnát, mert a teljes nemzetgazdaságot tönkretenné. Nem fogom elfogadni a követeléseiket, akkor sem, ha zsarolnak vagy megfenyegetnek, de valójában arról van szó, hogy Magyarország teljesíti-e a követeléseiket

– mutatott rá.

Ukrajna zsarolják Magyarországot

A miniszterelnök rámutatott, a helyet világos: a Barátság kőolajvezetéknek nincsen műszaki baja, ami miatt ne érkezhetne meg hozzánk az olaj, politikai döntés van a háttérben.

Nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget a szállításra Ukrajna, ehhez képest zsarolják Magyarországot. Ráadásul nem rejtik véka alá, hogy politikai és pénzügyi támogatást adnak a Tisza Pártnak, mert azt szeretnék, hogy ukrán barát kormány legyen Magyarországon. Többek között ezt kőolajhiánnyal, vagyis üzemanyagáremelkedéssel szeretnék segíteni

– mutatott rá a kormányfő.