BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szijjártó Péter: Háromszoros rezsit és ezer forint fölötti benzinárat jelent a Tisza terve

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 15:26 / FRISSÍTÉS: 2026. március 30. 15:26
Itt a Tisza Párt újabb buktája, kiderült, hogy kormányra kerülve rögtön eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat, megvalósítva ezzel a brüsszeli energiapolitikát, márpedig ezt nem szabad hagyni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Kiskunhalason.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta: "Itt az újabb óriási tiszás bukta, megpróbálták eltitkolni, hogy arra készülnek, hogy megszüntetik a rezsicsökkentést, és megszüntetik a védett benzinárat". "Itt van a dokumentum. Ide le van írva, hogy mit terveznek. Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést és el akarják törölni a benzin védett árát. Ez mit jelent? Ha önök hazamennek, megnézik a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni hárommal, az lesz az új rezsiszámla. És vége a védett benzinárnak is, ha ők jönnek kormányra, ezer forint fölé fog menni mind a benzinár, mind a dízelár" - mondta.

Szijjártó Péter / Fotó: Purger Tamás

A helyzet az, hogy meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Brüsszel ezt évek óta követeli tőlünk. Évek óta követeli, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg. De a rezsicsökkentés megszüntetése a családok rezsiszámlájának a háromszorosát fogja jelenteni. Hogyha az olcsó orosz kőolajat és az olcsó orosz földgázt elzárják Magyarországtól, akkor a rezsiszámla háromszorosa lesz, és a benzinár ezer forint fölé fog menni. Ez fog történni

- figyelmeztetett.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Kapitány István, a Tisza Párt Shelltől érkezett gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője "már sejtetett valamit, de ez sokkal durvább annál, mint amire adott esetben lehetett volna gondolni". "Mert nemcsak a rezsiszámla fog háromszorosára nőni, nemcsak a benzinár fog ezer forint fölé menni, hanem még egy extra adót is ki akarnak vetni annak az érdekében, hogy ezeket az áremeléseket meg tudják csinálni. Gondoljanak csak bele, a magyar embereknek majd extra adót kell fizetniük azért, hogy háromszor annyi legyen a rezsi, és ezer forint fölé menjen a benzinár meg a dízelár" - folytatta. "Ezt nem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést eltöröljék, és a magyar családok rezsiszámlája a háromszorosára növekedjen, és nem hagyhatjuk, hogy ezer forint fölé menjen a benzinár" - tette hozzá.

A miniszter utóbbi kapcsán rámutatott, hogy a kontinensen már elszálltak az árak, nem is kell nyugatra menni, a környező országokban, így például Lengyelországban, Csehországban is 900-1000 forint körüli benzin- és dízelárakkal lehet találkozni. "Itt Magyarországon is ezer forint fölött lenne a benzin és a dízelár, ha nem lenne a védett ár" - húzta alá. "És a Tisza Párt most lebukott. Itt van a papír. Ide leírták, mit akarnak csinálni. Meg akarják szüntetni a rezsicsökkentést, és ezer forint fölé akarják vinni a benzinárat a védett benzinár kivezetésével. Ez azt jelenti kedves barátaim, hogy itt az újabb tét. Ha meg akarjuk őrizni a rezsicsökkentést, ha meg akarjuk őrizni a védett benzinárakat, ha nem akarunk háromszor annyit fizetni a rezsire, és ha nem akarunk ezer forintot fizetni a benzinre, akkor ott kell lenni a választáson és a Fideszre kell szavazni" - összegzett.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
