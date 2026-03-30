Szalai Piroska: Laza 1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak, amit a tiszás Kapitány mond

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 10:06
Tisza PártKapitány István
Szalai Piroska szerint évi több millió forintot vennének el egy kétgyermekes családtól.

Szalai Piroska új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amiben arról ír, hogy 1,8 millió forintjába kerülne minden egyes magyar családnak az, amit a Tisza pártba "ejtőernyőztetett" Kapitány István mondott a minap.

Szalai Piroska / Fotó: Lakatos Péter

‼️💸Laza 1️⃣,8️⃣ millió forintjába kerülne egy magyar családnak, amit a tiszás Kapitány mond ‼️

❌Nem kell rezsicsökkentés. 

❌Nem kell a benzinre védett ár. 

❌Nem kell árréscsökkentés – gyakorlatilag ezt mondta a minap a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István. Szerinte a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába.

Tegyük hozzá, ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől.

A Shell-részvényeken milliárdos Kapitány István aligha tudja mennyibe is kerül az üzenete egy átlagos magyar családnak, ezért kiszámoltam. 🧮

👧👦👩‍🦰👨‍🦰Vegyünk egy kétgyermekes családot, ahol a szülők átlagkeresetűek. Az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból.

1️⃣

A rezsicsökkentés eltörlése azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250-350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az 1 millió forintot is, ami legalább 📈600 ezer forintos többlet. Arról nem beszélve, hogy a Tisza az ukránok és Brüsszel kedvéért teljesen levágná az országot az olcsóbb orosz energiáról, ami hatalmas kiesés ellátási zavarokat is okozhat, s még nagyobb, akár négyszeres rezsit jelenthetne mindenkinek.

2️⃣

Az olajválság és az ukrán olajblokád miatt a védett ár nélkül már Magyarországon is elszabadult volna benzin ára. A védett üzemanyagár nélkül a benzin ára könnyen literenként 1000 forint körül alakulhatna; egy átlagos autóhasználat mellett ez 📈évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk évi 18 ezer kilométer futással és 8 literes fogyasztással, a másodiknál felével.)

3️⃣

Az árréscsökkentést a nagy élelmiszerláncok indokolatlanul magas árrése ellen vezette be a kormány. Az árréscsökkentés megszüntetése pedig azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árréseket érvényesítenek, ami egy átlagos családnál 📈évi 180–360 ezer forinttal drágább bevásárlást jelentene.

Ha mind ehhez még hozzáadjuk a Tisza megszorító csomagjának többi elemét, amit politikusaik és szakértőik emlegetnek (az SZJA-emelése, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése), akkor a tiszás elvonás mértéke brutális. 

😡Évi több millió forintot vennének el egy kétgyermekes családtól!

Akinek van füle hallja, akinek van szeme látja: a Tisza nem csak a magyar családok békéjét és biztonságát, de a pénzét is keményen fenyegeti.

Brüsszel, Ukrajna és a multik kedvéért kizsebelnék a magyar családokat! Ne hagyjuk!

– írta Szalai Piroska.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
