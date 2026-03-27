Szijjártó Péter: 80 év után ismét vannak olyan magyarok, akik saját tapasztalatból tudják, milyen a háború, hadifogolynak lenni

Orbán Viktor országjárásának mai második állomása Győr volt, ahová Szijjártó Péter is elkísérte a miniszterelnököt.

Szijjártó Péter

Külgazdasági és külügyminiszter beszédében kiemelte,

egy új világrend a szemünk előtt rajzolódik ki.

Hozzátette, egy olyan háború világkorszak előtt állunk, amely instabilistást hoz a kontinensre.

Amikor három héttel ezelőtt két hadifogollyal belémhasított, hogy nyolcvan év után ismét vannak olyan magyarok, akik saját tapasztalatból tudják, milyen a háború, hadifogolynak lenni

– emelte ki Szijjártó.

Mi nap mint nap mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai háborúból

– emelte ki a miniszter, majd hozzátette, ezen törekvést folyamatosan el akarja gáncsolni a brüsszeli elit.

A legutóbbi külügyminiszteri tanácsülésen már arról volt szó, miként készítjük fel Ukrajnát a következő háborús télre. Ukrajnát behoznák az unióba, Magyarországot pedig belesodornák a háborúba

– jelentette ki a miniszter. Hozzátette:

a magyar nép és a kormány sem tartozik semmivel Ukrajnának.

A külügyminiszter elmondta, éppen ezért Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy ukránbarát kormányt helyezzen hatalomba Magyarországon.

Pontosan tudják az ukránok, hogyha mi maradunk hatalmon, akkor a magyarok pénze nem megy Ukrajnába, Ukrajna pedig nem lesz az Európai Unió tagja

– szögezte le a külügyminiszter. Ezt követően Szijjártó Péter felszólította az ukrán ügynököket, hogy menjenek haza, és fejezzék be a választási kampányba való beavatkozást.

Befulladt az olajblokád, most pedig teljes energiablokád alá vennének minket

– jelentette ki a tárcavezető.

A külügyminiszter bejelentette, a jövőben a szerb és szlovák partnerekkel új vezetékeket fog a kormány építeni, ezzel támogatva Magyarország energiabiztonságát.

Magyarország sikere azon múlik, hogy egyszerre jóban tudunk-e lenni mind a négy hatalmi centrummal, amelyek a régió életét befolyásolják

– jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette, Orbán Viktor az egyetlen, aki képes minden nagyhatalom vezetőjével jó viszonyt ápolni.