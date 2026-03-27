Szijjártó Péter: 80 év után ismét vannak olyan magyarok, akik saját tapasztalatból tudják, milyen a háború, hadifogolynak lenni

Orbán Viktor országjárásának mai második állomása Győr volt, ahová Szijjártó Péter is elkísérte a miniszterelnököt.
Külgazdasági és külügyminiszter beszédében kiemelte,
egy új világrend a szemünk előtt rajzolódik ki.
Hozzátette, egy olyan háború világkorszak előtt állunk, amely instabilistást hoz a kontinensre.
Amikor három héttel ezelőtt két hadifogollyal belémhasított, hogy nyolcvan év után ismét vannak olyan magyarok, akik saját tapasztalatból tudják, milyen a háború, hadifogolynak lenni
– emelte ki Szijjártó.
Mi nap mint nap mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai háborúból
– emelte ki a miniszter, majd hozzátette, ezen törekvést folyamatosan el akarja gáncsolni a brüsszeli elit.
A legutóbbi külügyminiszteri tanácsülésen már arról volt szó, miként készítjük fel Ukrajnát a következő háborús télre. Ukrajnát behoznák az unióba, Magyarországot pedig belesodornák a háborúba
– jelentette ki a miniszter. Hozzátette:
a magyar nép és a kormány sem tartozik semmivel Ukrajnának.
A külügyminiszter elmondta, éppen ezért Ukrajna mindent megtesz annak érdekében, hogy ukránbarát kormányt helyezzen hatalomba Magyarországon.
Pontosan tudják az ukránok, hogyha mi maradunk hatalmon, akkor a magyarok pénze nem megy Ukrajnába, Ukrajna pedig nem lesz az Európai Unió tagja
– szögezte le a külügyminiszter. Ezt követően Szijjártó Péter felszólította az ukrán ügynököket, hogy menjenek haza, és fejezzék be a választási kampányba való beavatkozást.
Befulladt az olajblokád, most pedig teljes energiablokád alá vennének minket
– jelentette ki a tárcavezető.
A külügyminiszter bejelentette, a jövőben a szerb és szlovák partnerekkel új vezetékeket fog a kormány építeni, ezzel támogatva Magyarország energiabiztonságát.
Magyarország sikere azon múlik, hogy egyszerre jóban tudunk-e lenni mind a négy hatalmi centrummal, amelyek a régió életét befolyásolják
– jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette, Orbán Viktor az egyetlen, aki képes minden nagyhatalom vezetőjével jó viszonyt ápolni.
