Szijjártó Péter: Az energiaválság elkerülése most létkérdés Magyarország számára

A kormány egyik legfontosabb feladata most, hogy megóvja Magyarországot az energiaválságtól, ehhez először is biztosítani kell az ellátás biztonságát, másrészt pedig elejét kell venni az áremelkedéseknek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Cegléden. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető helyi vállalkozókkal találkozott, akiknek elmondta, hogy az elmúlt bő évtized tapasztalatai alapján tavaly átfogó változtatásokat eszközöltek a beruházásösztönzési rendszerben, aminek a nyomán jelentősen kinyíltak a támogatási lehetőségek a magyar tulajdonú kis- és közepes vállalkozások számára is - írja a Magyar Nemzet.

Ezt azért is fontosnak nevezte, mert

rendkívül nehéz időszak áll Magyarország mögött, az elmúlt tizenhat év több olyan válságot is elhozott, amilyenből normális esetben egy is elég lett volna ahhoz, hogy kifordítsa a sarkaiból a világot.

– Összeomlott az európai pénzügyi rendszer 2008 és 2010 között, aztán volt itt illegális migrációs válság, amit kezelnünk kellett. A Covid nem csak egészségügyi válságot okozott, (…) És amikor négy éve kitört a háború, akkor a szomszédban egyrészt világos volt, hogy ennek komoly gazdasági következményei lesznek, másrészt meg szerintem senki sem gondolta volna, vagy legalábbis mindenki remélte, hogy ez nem tart majd annyi ideig, mint az előző évszázad világháborúi. És akkor ennek a tetejébe most még megkaptuk az iráni háborút is – sorolta.

Kifejtette, hogy utóbbi ugyan messze van Magyarországtól, a hatásai azonban így is erőteljesek, ugyanis a Hormuzi-szoros lezárása a világ kőolaj-felhasználásának húsz százalékát blokkolja jelenleg, miközben a szuezi válság esetében ez tíz százalék volt.

És ugye itt Európában született korábban egy döntés, amely az olcsó orosz energiahordozók kizárására irányult. Na most, hogyha sem az arab, sem az orosz olaj nem elérhető Európa számára, akkor könnyen kiszámítható, hogy ennek milyen hatásai lesznek hosszabb távon

– fogalmazott.

Európát súlyos energiaválság fenyegeti

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy az európai földgáztárolókban jelenleg az éves fogyasztásnak csupán a kilenc százaléka áll rendelkezésre, így nem teljesen irreális az, hogy a kontinens durva energiaválsággal szembesülhet.

Ugye ezért is fontos, hogy a kormánynak nem csupán az a feladata, hogy a háborúkból való kimaradást biztosítsa, hanem az is, hogy a háborúk hatásaitól megóvja Magyarországot, a magyar embereket meg a magyar vállalkozásokat

– szögezte le.