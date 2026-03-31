Tönkretenné a magyar családokat a Tisza Párt energiaátlátási terve

A Tiszából kiugrott Csercsa Balázs tette közzé a Tisza Párt energiaátlátási tervét, amely kifejezetten aggasztó részleteket tartalmaz. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára szerint nem túlzás állítani, hogy a Tisza lebukott ezzel.

A Tisza lebukott – ezt minden magyar család megérezné

Nemrégiben kiszivárgott a Tisza energiaátlátási terve. Ennek négy pontjában ismertetik, hogyan akarják elvenni a családoktól a pénzt és hogyan szüntetnék meg a jelenlegi rendszert, amely biztosítja a csökkentett rezsit és a megfizethető üzemanyagárakat.

Ez az energetikai átalakítási terv, amelyet talán inkább célszerű lenne kivezetési tervnek hívni, négy drasztikus állítást tesz. Az egyik, hogy kivezetni a védett árakat benzinben és dízelben, kivezetni a rezsivédelmet áramban és gázban, kivezetni a nemzeti vállalatokat a piacra és privatizációt hozna létre, valamint kivezetni az olcsó orosz energiaforrást a magyar forrásszerkezetből. Ez a négy állítása van, cserébe egy adóemelést rakna a családokra és az emberekre, amiből ezeket finanszírozni lehet. A mindennapokban ez azt jelentené, hogy ha megszűnne a rezsivédelem, akkor a mai árak, amiket a sárga csekken látunk, háromszorosára emelkednének, a 250 ezres átlag éves kiadás megháromszorozódna, illetve az ezer forintos üzemanyagár időszaka köszöntene be.

– magyarázta Czepek Gábor a Mokkában. Az államtitkár szerint a Tisza nem a vállalatoktól venné el a pénzt, hanem adó formájában a családokat és az embereket terhelné, hogy a drágább nyugati nyersanyagokat finanszírozni tudja.

Visszaköszönne az a 2010 előtti időszak, amelyre talán már kevesen emlékszünk, amikor is napi kérdéssé vált, hogyan változnak az energiaárak, tervezési kérdéssé vált a családok számára, hogy egy beruházást, egy felújítást véghezvihetnek-e, elmehetnek-e nyaralni, mert egyszerűen az energiaszámlák olyan mértékben változtak, hogy mindez kiszámíthatatlan volt. Ebbe hoztunk biztonságot azzal, hogy visszavettük a nemzeti tulajdonba az energiaszolgáltatókat, megkötöttük azokat a szerződéseket, amely a keleti orosz olcsó forrást behozza az országba, végül pedig extra profit rendszerben forrás teremtettünk a rezsivédelmi alapba. Ezt dobná ki egy mozdulattal a Tisza Párt, ez a tétje a 2026 április 12-i döntésnek.

Az államtitkár személyesen is járt Kijevben, ahol egyértelművé vált, hogy műszaki okok nem gátolják a Barátság kőolajvezeték újraindítását, politikai okok vannak a háttérben. Czepek Gábor szerint több oldalról is érkezik nyomás Magyarországra.

Egyik oldalról Zelenszkij elnök nyomást gyakorol Magyarországra az olajblokáddal. Másik oldalról Brüsszel gyakorol nyomást jogszabályokkal, ki akarják vezetni az orosz gázt. Két oldalról jön a nyomás, és közben a hatalomra törekvő ellenzéki párt minden védelmet, a védett árat, a rezsivédelmet is kivezetné, kiszolgáltatná Magyarországot, létrehozná a függőséget Brüsszellel, ami egyenes út a vétónk kiiktatására és Ukrajna csatlakozására az EU-hoz.

Lezárult az otthoni energiatároló program pályázatának első üteme

Czepek Gábor tájékoztatott az Otthoni energiatároló pályázat fejleményeiről is; összesen 132 ezer pályázat érkezett be, a nyertesek kiértesítését már megkezdték. Az államtitkár elmondta, hogy a nyertesek 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, önellátóak tudnak lenni.

Az elkövetkezendő egy hónapban kiértesítjük a nyerteseket, utána értékeljük, hogy szükség van-e a további forrásbevonásra. Ezután történik meg a szerződéskötés, az ősz folyamán elindulhat a kivitelezés, úgyhogy 2027-ben üzembe állhatnak ezek az akkumulátorok. A Vállalkozói energiatároló programban is sok pályázat érkezett, 50 milliárd forintunk van arra, hogy segítsük a vállalkozásokat, már 40 milliárd forint környékére érkeztek be igények. Nyitva van még a pályázat, buzdítom a vállalkozókat, hogy ne csak a családok, hanem a vállalkozók szintjén is érvényesítsük az önellátást és a maga bírást.

– tájékoztatott Czepek Gábor.