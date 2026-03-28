Orbán Viktor: A tiszás Kapitány István eltörölné a rezsicsökkentést

Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy a tiszás Kapitány István fontos bejelentést tett.
Tegnap Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezt tennék, ha hagynánk. De nem hagyjuk, mert így a benzin ára ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne. Ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait. De nem hagyjuk, a magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk
-fejtette ki a miniszterelnök, hozzátéve, "hiába követeli együtt Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról".
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője leleplezte a pártja valódi terveit, amikor arról beszélt, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, meg akarja szüntetni az üzemanyag védett árát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint pénteken Miskolcon.
A tárcavezető kiemelte, hogy most már mindenki számára világos lehet, hogy Magyar Péter "miért nem engedi a Tisza Párt jelöltjeit és politikusait szerepelni, hiszen nyilvánvalóan attól tarthat, hogy leleplezik önmagukat és leleplezik a Tisza Párt valódi terveit és céljait, ahogyan az történt most Kapitány alelnök úrral, aki egy óvatlan pillanatában egy fórumon elmondta, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és meg akarja szüntetni a benzin védett árát".
"Kapitány alelnök úr egykori Shell főnökként nyilvánvalóan a nyugati nagy energiacégek érdekeit képviseli a magyar emberek érdekeivel szemben, ezért akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, ezért akarja az olcsó orosz energiahordozókat kitiltani Magyarországról, hogy aztán a nyugati energiavállalatoktól a jelenleginél sokkal drágábban vásárolják meg az energiahordozókat" - vélekedett.
Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ha most mindenki hazamegy, s megnézi a múlt havi rezsiszámláját, azon a végösszeget, akkor meg kell szorozni hárommal, s ez lenne a rezsiköltsége a magyar családoknak, hogyha Kapitány alelnök úr és a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést
- figyelmeztetett.
Szijjártó Péter rámutatott, hogy ezenfelül a Magyarországon működő gyárak energiaköltségei is drámai módon megemelkednének, működésük ezzel veszélybe kerülne, ami munkahelyek tízezreit is veszélybe sodorná.
"Emellett Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt kivezetné a védett benzin- és dízelárat is, ami azt jelentené, hogy annyiért kellene vagy lehetne tankolni Magyarországon, mint más közép-európai országokban. Sok esetben már nem csak 800, hanem a 900 forintnak megfelelő összeget is meghaladta a benzin, illetve a dízel literenkénti ára a közép-európai, európai országokban" - tudatta.
"Mi itthon Magyarországon a védett árakat alkalmazzuk, így 600 forint alatt van a benzin ára és 615 a dízelé. Mindez tehát 8-assal vagy 9-essel kezdődik, tehát 800, illetve 900 forint fölött van más európai, sőt közép-európai országokban is" - folytatta.
"A választás tétje tehát a rezsicsökkentés és a védett árak megvédése. A Tisza Párt felszámolná mind a rezsicsökkentést, mind a védett árakat, elképesztő plusz anyagi terheket rónának ezzel a magyar családokra, nem szabad ezt hagyni!" - szögezte le.
