Orbán Viktor: A tiszás Kapitány István eltörölné a rezsicsökkentést

Orbán Viktor Facebook-oldalán hívta fel arra a figyelmet, hogy a tiszás Kapitány István fontos bejelentést tett.

Tegnap Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárat, a rezsicsökkentést, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezt tennék, ha hagynánk. De nem hagyjuk, mert így a benzin ára ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne. Ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait. De nem hagyjuk, a magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk

-fejtette ki a miniszterelnök, hozzátéve, "hiába követeli együtt Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról".

Szijjártó Péter: Kapitány István meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és a védett üzemanyag árat

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője leleplezte a pártja valódi terveit, amikor arról beszélt, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, meg akarja szüntetni az üzemanyag védett árát - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint pénteken Miskolcon.

A tárcavezető kiemelte, hogy most már mindenki számára világos lehet, hogy Magyar Péter "miért nem engedi a Tisza Párt jelöltjeit és politikusait szerepelni, hiszen nyilvánvalóan attól tarthat, hogy leleplezik önmagukat és leleplezik a Tisza Párt valódi terveit és céljait, ahogyan az történt most Kapitány alelnök úrral, aki egy óvatlan pillanatában egy fórumon elmondta, hogy meg akarja szüntetni az árstoppokat, meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és meg akarja szüntetni a benzin védett árát".

"Kapitány alelnök úr egykori Shell főnökként nyilvánvalóan a nyugati nagy energiacégek érdekeit képviseli a magyar emberek érdekeivel szemben, ezért akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, ezért akarja az olcsó orosz energiahordozókat kitiltani Magyarországról, hogy aztán a nyugati energiavállalatoktól a jelenleginél sokkal drágábban vásárolják meg az energiahordozókat" - vélekedett.

Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy ha most mindenki hazamegy, s megnézi a múlt havi rezsiszámláját, azon a végösszeget, akkor meg kell szorozni hárommal, s ez lenne a rezsiköltsége a magyar családoknak, hogyha Kapitány alelnök úr és a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést

- figyelmeztetett.