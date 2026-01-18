Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Szalai Piroska: a háborúellenes kiállás mindenhol óriási tömegeket mozgat meg

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 11:47
Szalai PiroskaMiskolc
Miskolcon is teltházas volt a Háborúellenes Gyűlés. A rendezvényen részt vett Szalai Piroska is, aki szerint az Ukrajnának szánt százmilliárdok elszívása súlyos gazdasági visszaesést hozna.
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó is részt vett a Miskolcon megrendezett Háborúellenes Gyűlésen, ahol elmondta, ezeknek az eseményeknek azért van nagy jelentősége, mert országszerte megmutatják, hogy a háborúellenes kiállás mindenhol óriási tömegeket mozgat meg. 

Szalai Piroska
Szalai Piroska: a Háborúellenes Gyűléseken is kiderül, hogy nem vagyunk egyedül / Fotó: Tumbász Hédi / ripost

Zseniális, hogy ilyen sokan vannak, és zseniális az, hogy a szervezőknek valószínűleg problémát okoz, hogy ennyi embert hogy tudnak elhelyezni

– mondta a miniszterelnöki főtanácsadó a teltházas miskolci arénában. 

Szalai Piroska: a háború támogatása nagyon mély gazdasági helyzetbe sodorná az országot

Az Ukrajnának szánt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel kapcsán a főtanácsadó elmondta, hogy ha ezeket a pénzeket kiszivattyúznák Magyarországról, akkor az ország gazdasága a 2010 előtti időkhöz képest is sokkal mélyebbre kerülne. Ezzel együtt az észak-magyar régió is, amely évek óta Európa legjobbja. 

A legjobb foglalkoztatási ráta bővülést produkálták. Ha éppenséggel nem ők a legelsők a 250 régió közül, akkor az Észak-Alföld tudja csak letaszítani a dobogó második vagy harmadik fokára őket. Tehát itt azért jelentős eredményeket ért el a régió,  Miskolc városa is, és ezeket az eredményeket meg kellene védeni, ezeket a gazdasági eredményeket is 

– fejtette ki Szalai Piroska, majd hozzátette, úgy véli Miskolcon egyetlen anya sem küldené el szívesen a gyerekét vagy a férjét a háborúba.

 

