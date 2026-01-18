Szalai Piroska: a háborúellenes kiállás mindenhol óriási tömegeket mozgat meg

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó is részt vett a Miskolcon megrendezett Háborúellenes Gyűlésen, ahol elmondta, ezeknek az eseményeknek azért van nagy jelentősége, mert országszerte megmutatják, hogy a háborúellenes kiállás mindenhol óriási tömegeket mozgat meg.

Szalai Piroska: a Háborúellenes Gyűléseken is kiderül, hogy nem vagyunk egyedül / Fotó: Tumbász Hédi / ripost

Zseniális, hogy ilyen sokan vannak, és zseniális az, hogy a szervezőknek valószínűleg problémát okoz, hogy ennyi embert hogy tudnak elhelyezni

– mondta a miniszterelnöki főtanácsadó a teltházas miskolci arénában.

Szalai Piroska: a háború támogatása nagyon mély gazdasági helyzetbe sodorná az országot

Az Ukrajnának szánt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel kapcsán a főtanácsadó elmondta, hogy ha ezeket a pénzeket kiszivattyúznák Magyarországról, akkor az ország gazdasága a 2010 előtti időkhöz képest is sokkal mélyebbre kerülne. Ezzel együtt az észak-magyar régió is, amely évek óta Európa legjobbja.

A legjobb foglalkoztatási ráta bővülést produkálták. Ha éppenséggel nem ők a legelsők a 250 régió közül, akkor az Észak-Alföld tudja csak letaszítani a dobogó második vagy harmadik fokára őket. Tehát itt azért jelentős eredményeket ért el a régió, Miskolc városa is, és ezeket az eredményeket meg kellene védeni, ezeket a gazdasági eredményeket is

– fejtette ki Szalai Piroska, majd hozzátette, úgy véli Miskolcon egyetlen anya sem küldené el szívesen a gyerekét vagy a férjét a háborúba.