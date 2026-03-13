Egy hónappal a választás előtt ötpontos a Fidesz-előny

A Magyar Nemzet írja, hogy a XXI. Század Intézet legújabb felmérése szerint a politikailag aktív szavazók 46 százaléka Fidesz–KDNP-re szavazna, a Tisza pártra pedig 41 százalékuk.

Pártpreferenciák / Forrás: XXI. Század Intézet

Az orosz-ukrán konfliktus folytatódott, úgy tűnik, hogy messze még a vége, és közben kitört egy újabb háború, amely megint csak eszkalációval fenyeget. Felrobbant az energiapiac, világszerte korlátozásokat léptetnek életbe, és eközben az ukrán–magyar viszony is minden korábbinál feszültebb lett: több mint egy hónapja nem jön kőolaj a Barátság vezetéken, az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt fenyegeti meg halálosan, egy ukrán tábornok pedig a miniszterelnök gyerekeit és unokáit. A helyzet tehát súlyos és kritikus. Mindenki érzi, hogy puskaporos hordón ülünk – olvasható a kutatásban.

Az egyre veszélyesebbé váló világ, valamint a háborúk és energiaválság árnyékában fokozódó kampány bővítette a politikai piacot: kevesebb lett a pártválasztásában bizonytalan szavazó, azt látjuk most, hogy a korábbi kutatásunkhoz képest – hibahatáron belül – egy százalékponttal bővült a Fidesz és a Tisza szavazók tábora is, egy hónappal a választás előtt öt százalékponttal, 46-41-re vezet a Fidesz

– írja a XXI. Század Intézet.