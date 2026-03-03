Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta a közösségi oldalán, hogy a MOL-vezér, Hernádi Zsolt szerint is politikai oka van az ukrán olajblokádnak – és erről videót is posztolt a kormányfő.

Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van. Hát persze Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse. Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását.

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Zelenszkij lebuktatta magát, nincs "akarat" az orosz kőolajszállításra.