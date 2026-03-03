Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 07:58 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 08:33
Hernádi Zsoltkőolaj
Orbán Viktor elmondta, hogy Magyarország nem hagyja magát.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta a közösségi oldalán, hogy a MOL-vezér, Hernádi Zsolt szerint is politikai oka van az ukrán olajblokádnak – és erről videót is posztolt a kormányfő.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.

Hát persze‼️

Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.

Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását. 🇭🇺🇭🇺🇭🇺

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Zelenszkij lebuktatta magát, nincs "akarat" az orosz kőolajszállításra.

 

