Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta a közösségi oldalán, hogy a MOL-vezér, Hernádi Zsolt szerint is politikai oka van az ukrán olajblokádnak – és erről videót is posztolt a kormányfő.
Hernádi Zsolt MOL-vezér helyzetértékelése: az ukrán olajblokádnak politikai oka van.
Hát persze
Az ukrán olajblokád Zelenszkij elnök politikai zsarolása. Azért csinálja, hogy a Tiszát hatalomra segítse.
Magyarország nem hagyja magát! Letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiaellátását.
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Zelenszkij lebuktatta magát, nincs "akarat" az orosz kőolajszállításra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.