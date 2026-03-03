Zelenszkij lebuktatta magát: Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást, ezzel elismerve, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartja fenn a kőolajblokádot Magyarországgal szemben is.
Újraindítani a Barátság vezetéket „senkinek sincs szándékában” – ismerte el Zelenszkij.
