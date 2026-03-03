Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Zelenszkij lebuktatta magát: Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást

Zelenszkij
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 08:18 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 08:20
barátságkőolaj
Zelenszkij szerint újraindítani a Barátság vezetéket senkinek sincs szándékában.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást, ezzel elismerve, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartja fenn a kőolajblokádot Magyarországgal szemben is.

Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij, Northfoto
Zelenszkij
Fotó: CNP / MediaPunch / Northfoto

Újraindítani a Barátság vezetéket „senkinek sincs szándékában” – ismerte el Zelenszkij.

 

