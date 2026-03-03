Orbán Viktor: Kifordult a világ a négy sarkából

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy fontos bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán arról, hogy miért látja úgy, hogy kifordult a világ a négy sarkából.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Kifordult a világ a négy sarkából: háború a Közel-Keleten, háború a szomszédunkban közelgő olajválság, ukrán olajblokád. Ezektől a veszélyektől kell távol tartani Magyarországot. Erre csak mi vagyunk képesek. A Fidesz a biztos választás

– írta Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott: