Orbán Viktor: Kifordult a világ a négy sarkából

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy fontos bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán arról, hogy miért látja úgy, hogy kifordult a világ a négy sarkából.
Kifordult a világ a négy sarkából:
háború a Közel-Keleten, háború a szomszédunkban
közelgő olajválság,
ukrán olajblokád.
Ezektől a veszélyektől kell távol tartani Magyarországot. Erre csak mi vagyunk képesek.
A Fidesz a biztos választás
– írta Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.