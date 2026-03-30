Orbán Viktor Szolnokon: "Aki ezt a körzetet megnyeri, megnyeri az országos választást!"

A március 15-én tartott, minden korábbinál több embert megmozgató Békemenetet követően kezdődött Orbán Viktor országjárása, mely immár a harmadik hetébe lépett. A helyszín ezúttal Szolnok, a Tiszai hajósok tere. A tömeg ezúttal is elképesztő volt, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is rengetegen voltak kíváncsiak arra, miről beszélt a miniszterelnök.
A kormányfő azzal köszöntötte az egybegyűlteket: Hajrá Szolnok!
Kiemelte: hálás, hogy ilyen esős időben is ennyire sokan eljöttek. Hozzátette: minden rosszban van valami jó, hiszen az első legalább a földeknek jó.
Aki ezt a körzetet megnyeri, megnyeri az országos választást! Ha ezt a körzetet megnyerjük, akkor nem csak győzelmet aratunk, hanem nagyon közel leszünk ahhoz, amit kétharmadnak hívnak!
Aláhúzta: Szolnokon nem csak kiérdemelni nehéz az emberek bizalmát, de megtartani is. Viccesen hozzátette: ezt nem csak a politikából tudja, hiszen a felesége is szolnoki lány...
Orbán Viktor kiemelte: Szolnok dolgos város, munkából él, sőt, az országban mindenki rákapott arra, hogy munkából jobb élni, mint segélyből. Emlékeztetett: a nemzeti kormány munka alapú gazdaságot épített.
Azzal folytatta: az ehhez hasonló gyűléseken háromféle ember van. A tömeget azok adják, akinek a szenvedélyük Magyarország. Aztán oldalt állnak az érdeklődők, akik még nem tudják, hová fognak szavazni. És vannak a füttyögetők, a tiszások. "Nem hívtuk őket, de a hívatlan vendéget is emberszámba kell venni. Mi tisztességesen fogunk velük beszélni. Csak annyit szeretnék mondani, mielőtt belelendülnének: nehogy eltévesszék, ez egy Fidesz-KDNP nagygyűlés, itt mi vagyunk itthon!"
Cikkünk folyamatosan frissül!
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.