Orbán Viktor Szolnokon: "Aki ezt a körzetet megnyeri, megnyeri az országos választást!"

A március 15-én tartott, minden korábbinál több embert megmozgató Békemenetet követően kezdődött Orbán Viktor országjárása, mely immár a harmadik hetébe lépett. A helyszín ezúttal Szolnok, a Tiszai hajósok tere. A tömeg ezúttal is elképesztő volt, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is rengetegen voltak kíváncsiak arra, miről beszélt a miniszterelnök.

Az esős idő ellenére is rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktor beszédére

Erről beszélt Orbán Viktor Szolnokon

A kormányfő azzal köszöntötte az egybegyűlteket: Hajrá Szolnok!

Kiemelte: hálás, hogy ilyen esős időben is ennyire sokan eljöttek. Hozzátette: minden rosszban van valami jó, hiszen az első legalább a földeknek jó.

Aki ezt a körzetet megnyeri, megnyeri az országos választást! Ha ezt a körzetet megnyerjük, akkor nem csak győzelmet aratunk, hanem nagyon közel leszünk ahhoz, amit kétharmadnak hívnak!

Aláhúzta: Szolnokon nem csak kiérdemelni nehéz az emberek bizalmát, de megtartani is. Viccesen hozzátette: ezt nem csak a politikából tudja, hiszen a felesége is szolnoki lány...

Orbán Viktor kiemelte: Szolnok dolgos város, munkából él, sőt, az országban mindenki rákapott arra, hogy munkából jobb élni, mint segélyből. Emlékeztetett: a nemzeti kormány munka alapú gazdaságot épített.

Azzal folytatta: az ehhez hasonló gyűléseken háromféle ember van. A tömeget azok adják, akinek a szenvedélyük Magyarország. Aztán oldalt állnak az érdeklődők, akik még nem tudják, hová fognak szavazni. És vannak a füttyögetők, a tiszások. "Nem hívtuk őket, de a hívatlan vendéget is emberszámba kell venni. Mi tisztességesen fogunk velük beszélni. Csak annyit szeretnék mondani, mielőtt belelendülnének: nehogy eltévesszék, ez egy Fidesz-KDNP nagygyűlés, itt mi vagyunk itthon!"

