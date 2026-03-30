Dübörög Orbán Viktor országjárása – Curtis és Radics Gigi óriásit énekelt Szolnokon

Mindössze tizenhárom nap maradt a választásig, így nem csoda, hogy Orbán Viktor sorra járja az ország különböző városait. A miniszterelnök ezúttal Szolnokra, a Tiszai hajósok terére látogatott el a békepárti üzenetet terjeszteni, ahol az esős, szürke idő ellenére is rengetegen jöttek el. A hangulatot már a kezdéskor a tetőfokára emelte Radics Gigi és Curtis produkciója, akik jelenlétükkel igazi fesztiválhangulatot varázsoltak a Tisza-partra.

Orbán Viktor országjárása Szolnokon folytatódott, ahová Curtis és Radics Gigi is elkísérte

Fotó: MW

Orbán Viktor országjárása Szolnokon Curtis és Radics Gigi produkciójával kezdődött

A két népszerű előadó nem bízta a véletlenre a sikert: Demjén Ferenc örökzöld slágerének a feldolgozását, A Szabadság vándorait hozták el a közönségnek. A dal választása telitalálatnak bizonyult, hiszen az üzenete fontosabb, mint valaha. Ez a feldolgozás egyébként nem először bizonyít, hiszen hallhattuk már a tavalyi, október 23-i ünnepségen és számtalan Háborúellenes Gyűlésen is. Curtis korábban a Borsnak elárulta mit is jelent számára ez a dal, illetve miért tartja fontosnak az előadását:

Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az is, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…

– fogalmazta meg a családapa. Arról is nyilatkozott nekünk akkor, hogy mennyire szeret Radics Gigivel énekelni, ami azóta is változatlan: „Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény, nagyon megtisztelő számomra. Az első dalunk olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Inspiráltuk egymást, és közös gondolkodásra késztetett”– tette hozzá.

Curtis és Radics Gigi nemzeti ünnepségeken is előadta már a dalt (Fotó: Mediaworks)

Óriás tömeg érkezett

A tömegben nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településekről érkezők is nagy számban képviseltették magukat, mindannyian azért, hogy kiálljanak a béke mellett és meghallgassák a miniszterelnök szavait. A választásig hátralévő szűk két hétben Szolnok után az ország többi városa is felkészülhet, hiszen a kampányvonat nem áll meg, és a jelek szerint a békepárti üzenet mellé a legnépszerűbb hazai sztárok is teljes mellszélességgel odaállnak. A „Szabadság Vándorai” tehát folytatják útjukat, a szolnokiak pedig egy felejthetetlen produkcióval gazdagodtak.