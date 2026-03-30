Dübörög Orbán Viktor országjárása – Curtis és Radics Gigi óriásit énekelt Szolnokon

Mindössze tizenhárom nap maradt a választásig, így nem csoda, hogy Orbán Viktor sorra járja az ország különböző városait. A miniszterelnök ezúttal Szolnokra, a Tiszai hajósok terére látogatott el a békepárti üzenetet terjeszteni, ahol az esős, szürke idő ellenére is rengetegen jöttek el. A hangulatot már a kezdéskor a tetőfokára emelte Radics Gigi és Curtis produkciója, akik jelenlétükkel igazi fesztiválhangulatot varázsoltak a Tisza-partra.
A két népszerű előadó nem bízta a véletlenre a sikert: Demjén Ferenc örökzöld slágerének a feldolgozását, A Szabadság vándorait hozták el a közönségnek. A dal választása telitalálatnak bizonyult, hiszen az üzenete fontosabb, mint valaha. Ez a feldolgozás egyébként nem először bizonyít, hiszen hallhattuk már a tavalyi, október 23-i ünnepségen és számtalan Háborúellenes Gyűlésen is. Curtis korábban a Borsnak elárulta mit is jelent számára ez a dal, illetve miért tartja fontosnak az előadását:
Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az is, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…
– fogalmazta meg a családapa. Arról is nyilatkozott nekünk akkor, hogy mennyire szeret Radics Gigivel énekelni, ami azóta is változatlan: „Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény, nagyon megtisztelő számomra. Az első dalunk olyan sikeres lett, hogy egyszerűen vitt minket tovább a lendület. Inspiráltuk egymást, és közös gondolkodásra késztetett”– tette hozzá.
A tömegben nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településekről érkezők is nagy számban képviseltették magukat, mindannyian azért, hogy kiálljanak a béke mellett és meghallgassák a miniszterelnök szavait. A választásig hátralévő szűk két hétben Szolnok után az ország többi városa is felkészülhet, hiszen a kampányvonat nem áll meg, és a jelek szerint a békepárti üzenet mellé a legnépszerűbb hazai sztárok is teljes mellszélességgel odaállnak. A „Szabadság Vándorai” tehát folytatják útjukat, a szolnokiak pedig egy felejthetetlen produkcióval gazdagodtak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.