Nem hiszed el, mivel érkezett valaki Orbán Viktor beszédére

Orbán Viktor miniszterelnök ma délután az országjárásának keretében Ócsára érkezett, ahol ismét hatalmas tömeg fogadta és hallgatta a beszédét. Az esemény ugyan este 6 órakor kezdődött, de már jóval előtte összegyűltek azok a jobboldaliak, akik kiállnak Magyarország szuverenitásáért és az ellen, hogy hazánkat egy ukránbarát kormány irányítsa, akik belesodornák az országot egy olyan háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze nincs.

Orbán Viktor országjárása Ócsán folytatódott, ahol ismét elképesztő tömeg gyűlt össze. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A hatalmas tömegben egy különleges képet is vitt magával az egyik résztvevő, amit egész végig a kezében tartott, amíg Orbán Viktor miniszterelnök megtartotta a beszédét a színpadon. A férfi egy bekeretezett képet vitt magával az ócsai országjárásra, amin a kormányfő portréja volt látható, alatt pedig egy idézet is feltűnt, amelyek Orbán Viktor szavait idézték.

Orbán Viktor fotójával érkezett a mai országjárása az egyik jobboldali szimpatizáns. Fotó: MW

Büszke vagyok, hogy több mint húsz éve harcolhatok Önökkel, és alig várom, hogy együtt dolgozhassunk a következő négy évben is. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

– olvasható a képen, amire még a miniszterelnök kézjegye is rákerült.

Orbán Viktor ócsai beszédében arra kérte a jelenlévőket, hogy április 12-én támogassák a Fidesz-KDNP-t, mivel a kormánypártok "az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek."

A kormányfő végül köszönetet mondott a jelenlévőknek az eddigi támogatásért.