Orbán Viktor Ócsán: A következő 4 évben tiszta fejre és biztos kézre van szükség

Orbán Viktor országjárása immár a harmadik hete tart, ráadásul minden egyes helyszínen hatalmas érdeklődés fogadja a miniszterelnököt. A helyszín ezúttal a Pest vármegyei Ócsa, a Városháza előtti tér.

Ócsán is rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktor országjárására

Erről beszélt Orbán Viktor Ócsán

A kormányfő azzal kezdte beszédét: választás előtt állunk, ezért meg kell beszélni pár dolgot. Elsőként azokhoz szólt, akik tiszások, kérve őket: szavazzanak inkább a Fideszre. Majd viccesen azokhoz szólt, akik még "nem tudják, hogy a bal vagy jobb lábukra álljanak", azaz még bizonytalanok. Álljanak a jobb lábukra, az sokkal jobb, mintha bal lábbal kelnének fel április 12-én.

Orbán Viktor kiemelte: ünnep, amikor ennyi hasonlóan gondolkodó jön össze.

Igazságtalan négy év áll mögöttünk

Az elmúlt négy évről is szót ejtett a miniszterelnök. Kiemelte: leginkább az igazságtalan szó az, ami illik erre a négy évre, mert olyan bajokat kellett kivédeni, amiket nem mi okoztunk. Természetesen a háborúra utalt ezzel, amely blokkolta, blokkolja most is az európai gazdaságot.

Ha nem a háború árnyékában kellett volna dolgoznunk az elmúlt négy évben, kétszer-háromszor gyorsabban haladhattunk volna!

Kiemelte ugyanakkor: becsüljük meg azt, amit ilyen körülmények közt is elértünk, kiváltképp, hogy Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa.

Aláhúzta: nem fogadjuk el a migrációs paktumot, mert több ezer migránst akarnak a nyakunba ültetni. Mi döntjük el, kivel élünk együtt, és ilyen döntést nem hozhat helyettünk senki!

Magyarországon munkaalapú gazdaság van

Sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot - folytatta Orbán Viktor, áttérve a következő témára. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott, ma 4 millió 700 ezer. A következő Fidesz-KDNP-ciklus végére ez a szám 5 millió lesz. Emellett a munka becsületét is sikerült helyre állítani.

Orbán Viktor ezt követően kifejtette, a családok megerősítése a legfontosabb. Ha van gyerek van jövő, ha nincs gyerek nincs jövő. Ezért azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállaltak, életük végéig nem fizetnek adót. Mindezt úgy, hogy a háború 10 milliárd forintot vett ki a zsebünkből. Ilyen körülmények között adták vissza a 13. havi, és elkezdték visszavezetni a 14. havi nyugdíjat. A fiataloknak pedig létrehozták az otthonteremtési programot. Európában így legkönyebben a magyar fiatalok tudnak otthonhoz jutni.

Ehhez az kellett, hogy kimaradjunk a háborúból, és hogy ellenálljunk Brüsszelnek, hogy adjuk oda a pénzünket Ukrajnának.

"A magyarok pénze jobb helyen van Ócsán, mint Donyeckben" - húzta alá.