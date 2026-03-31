Orbán Viktor Ócsán: A következő 4 évben tiszta fejre és biztos kézre van szükség

Orbán Viktor országjárása immár a harmadik hete tart, ráadásul minden egyes helyszínen hatalmas érdeklődés fogadja a miniszterelnököt. A helyszín ezúttal a Pest vármegyei Ócsa, a Városháza előtti tér.
A kormányfő azzal kezdte beszédét: választás előtt állunk, ezért meg kell beszélni pár dolgot. Elsőként azokhoz szólt, akik tiszások, kérve őket: szavazzanak inkább a Fideszre. Majd viccesen azokhoz szólt, akik még "nem tudják, hogy a bal vagy jobb lábukra álljanak", azaz még bizonytalanok. Álljanak a jobb lábukra, az sokkal jobb, mintha bal lábbal kelnének fel április 12-én.
Orbán Viktor kiemelte: ünnep, amikor ennyi hasonlóan gondolkodó jön össze.
Az elmúlt négy évről is szót ejtett a miniszterelnök. Kiemelte: leginkább az igazságtalan szó az, ami illik erre a négy évre, mert olyan bajokat kellett kivédeni, amiket nem mi okoztunk. Természetesen a háborúra utalt ezzel, amely blokkolta, blokkolja most is az európai gazdaságot.
Ha nem a háború árnyékában kellett volna dolgoznunk az elmúlt négy évben, kétszer-háromszor gyorsabban haladhattunk volna!
Kiemelte ugyanakkor: becsüljük meg azt, amit ilyen körülmények közt is elértünk, kiváltképp, hogy Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa.
Aláhúzta: nem fogadjuk el a migrációs paktumot, mert több ezer migránst akarnak a nyakunba ültetni. Mi döntjük el, kivel élünk együtt, és ilyen döntést nem hozhat helyettünk senki!
Sikerült megőrizni a munkaalapú gazdaságot - folytatta Orbán Viktor, áttérve a következő témára. 2010-ben 3 millió 600 ezer ember dolgozott, ma 4 millió 700 ezer. A következő Fidesz-KDNP-ciklus végére ez a szám 5 millió lesz. Emellett a munka becsületét is sikerült helyre állítani.
Orbán Viktor ezt követően kifejtette, a családok megerősítése a legfontosabb. Ha van gyerek van jövő, ha nincs gyerek nincs jövő. Ezért azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállaltak, életük végéig nem fizetnek adót. Mindezt úgy, hogy a háború 10 milliárd forintot vett ki a zsebünkből. Ilyen körülmények között adták vissza a 13. havi, és elkezdték visszavezetni a 14. havi nyugdíjat. A fiataloknak pedig létrehozták az otthonteremtési programot. Európában így legkönyebben a magyar fiatalok tudnak otthonhoz jutni.
Ehhez az kellett, hogy kimaradjunk a háborúból, és hogy ellenálljunk Brüsszelnek, hogy adjuk oda a pénzünket Ukrajnának.
"A magyarok pénze jobb helyen van Ócsán, mint Donyeckben" - húzta alá.
Emlékeztetett: a háború kitörésekor segítettük az ukrán menekülteket, de senki nem kérheti, hogy úgy segítsünk, hogy azzal tönkre tesszük magunkat.
Nem küldünk embert, nem küldünk fegyvert és nem küldünk pénzt sem!
Orbán Viktor arról is szót ejtett: az április 12-ei választás alapvetően a pénzről, mindannyiunk pénzéről szól.
3 veszély fenyeget minket:
"A veszélyek korában minden, amit kritikaként hoznak fel ellenünk, azok mellettünk szóló érvek" - hangsúlyozta Ócsán Orbán Viktor, kiemelve: most tapasztalatra, határozottságra, tiszta fejre, hidegvérre, biztos kézre van szükség, stabilitásra.
Ez most nem a kockáztatás, nem a változtatás, nem a kalandorság ideje!
A miniszterelnök azt mondta, felszántották az országot, és ezt tovább folytatják. Elérték az elmúlt két hétben, hogy a tiszások, akik a digitális térben rárontanak az emberre, ennek véget vetettek. Mindenhol sokkal többen vannak mint a tiszások, így lett csendes többségből hangos többség.
Hozzátette: győzni fogunk. Úgy fogalmazott, az emberek jobban hallgatnak a szomszédokra, mint a politikusokra. Ezért mindenkit arra kért, beszéljen a szomszédjával. Csatlakozzanak a győztesekhez, szavazzanak a Fideszre. A kormányfő köszönetet mondott a jelenlevőknek az eddigi támogatásért.
A kormányfő országjárása Ócsával nem ért véget! Húsvét előtt még szerdán, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, valamint csütörtökön, április 2-án 19 órakor Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
