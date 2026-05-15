Nagyon laza: John Travolta a pilótafülkéből jelentkezett be, saját gépével repült a Cannes-i filmfesztiválra

John Travolta különleges módon jutott el rendezői debütálásának premierjére a Cannes-i filmfesztiválra.

John Travolta saját gépét repítette premierjére

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

John Travolta különleges premierre készül

A pénteken megosztott Instagram-videóban a 72 éves színész elárulta, hogy saját repülőgépével utazott a 2026-os Cannes-i filmfesztiválra, ahol a Propeller One-Way Night Coach című film premierjét tartották. A filmet Travolta írta, rendezte és narrálta.

Travoltával a 26 éves lánya, Ella is együtt utazott Franciaországba. A videóban a színész a pilótafülkéből szólt az utasokhoz:

Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Ma este 8 óra 45 perc a repülési időnk Nizzába, Franciaországba. Dőljenek hátra, élvezzék a repülést, a pezsgőt pedig én fizetem.

A Pomádé sztárja korábban többször is őszintén beszélt a repülés iránti szenvedélyéről. A színész 22 éves kora óta rendelkezik pilótaengedéllyel, 2002 óta a Qantas Airways nagykövete, és pilótakarrierje során számos különböző repülőgéptípus vezetésére szerzett jogosítást.

Travolta három gyermek édesapja; felesége, Kelly Preston 2020-ban, 57 éves korában hunyt el. Közös fiuk, Jett 2009-ben, 16 évesen halt meg de a párnak még két gyermeke született: Ella és Benjamin.

A Propeller One-Way Night Coach az 1997-ben megjelent azonos című saját könyvének adaptációja. A szinopszis szerint a történet egy egyirányú, országhatárokon átívelő hollywoodi odüsszeiát mutat be, amely egy egyszerű repülőutat életre szóló utazássá változtat - írja a People.