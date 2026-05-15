KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Szonja, Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagyon laza: John Travolta a pilótafülkéből jelentkezett be, saját gépével repült a Cannes-i filmfesztiválra

John Travolta
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 21:45
Cannespilóta
Utasa ezúttal saját lánya volt. John Travolta rendezői debütálására repült gépével.
CJA
A szerző cikkei

John Travolta különleges módon jutott el rendezői debütálásának premierjére a Cannes-i filmfesztiválra.

John Travolta saját gépét repítette premierjére
John Travolta saját gépét repítette premierjére
Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

John Travolta különleges premierre készül

A pénteken megosztott Instagram-videóban a 72 éves színész elárulta, hogy saját repülőgépével utazott a 2026-os Cannes-i filmfesztiválra, ahol a Propeller One-Way Night Coach című film premierjét tartották. A filmet Travolta írta, rendezte és narrálta.

Travoltával a 26 éves lánya, Ella is együtt utazott Franciaországba. A videóban a színész a pilótafülkéből szólt az utasokhoz:

Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Ma este 8 óra 45 perc a repülési időnk Nizzába, Franciaországba. Dőljenek hátra, élvezzék a repülést, a pezsgőt pedig én fizetem.

A Pomádé sztárja korábban többször is őszintén beszélt a repülés iránti szenvedélyéről. A színész 22 éves kora óta rendelkezik pilótaengedéllyel, 2002 óta a Qantas Airways nagykövete, és pilótakarrierje során számos különböző repülőgéptípus vezetésére szerzett jogosítást. 

Travolta három gyermek édesapja; felesége, Kelly Preston 2020-ban, 57 éves korában hunyt el. Közös fiuk, Jett 2009-ben, 16 évesen halt meg de a párnak még két gyermeke született: Ella és Benjamin.

A Propeller One-Way Night Coach az 1997-ben megjelent azonos című saját könyvének adaptációja. A szinopszis szerint a történet egy egyirányú, országhatárokon átívelő hollywoodi odüsszeiát mutat be, amely egy egyszerű repülőutat életre szóló utazássá változtat - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu