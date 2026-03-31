Megérkeztek az első fotók: hatalmas tömeg várja Ócsán Orbán Viktort

A március 15-ei, minden korábbinál több embert megmozgató Békemenet után kezdődött, és immár harmadik hete tart Orbán Viktor országjárása, mely ezúttal a Pest vármegyei Ócsára érkezett. A miniszterelnök a Városháza előtti téren fog beszédet mondani. Az már az első helyszíni fotókból látszik: ahogy az előző alkalmakkor, úgy most is rengetegen érkeztek.
A kormányfő országjárása Ócsával nem ért véget! Húsvét előtt még szerdán, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, valamint csütörtökön, április 2-án 19 órakor Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
