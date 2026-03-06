Orbán Viktor nagy bejelentést tett: Ez a Holdról is látszódni fog!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. A kormányfő elárulta, hogy szombaton Debrecenben lesz Háborúellenes Gyűlés, ráadásul Lázár János is tiszteletét teszi.
Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésre készülünk Debrecenben!
– olvasható Orbán Viktor posztjánál, amihez ezt a videót mellékelte:
