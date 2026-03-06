Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor nagy bejelentést tett: Ez a Holdról is látszódni fog!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 19:20
Debrecenben lesz Háborúellenes gyűlés.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. A kormányfő elárulta, hogy szombaton Debrecenben lesz Háborúellenes Gyűlés, ráadásul Lázár János is tiszteletét teszi.

Fotó: Polyák Attila / MW

Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésre készülünk Debrecenben!

– olvasható Orbán Viktor posztjánál, amihez ezt a videót mellékelte:

