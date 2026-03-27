Ilyet sem látni minden nap: Orbán Viktor gumicsizmával érkezett dolgozni!

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktorra eleve nem mindennapi péntek várt, már csak amiatt sem, hogy ezúttal két állomás is szerepel az országjárásán: 16 órakor Veszprémben, az Óváros téren, 18 órakor pedig Győrött, a Széchenyi téren találkozhatunk vele. Arra azonban csak friss Facebook-videójából derült fény, hogy már előtte is jelenése van, méghozzá a mezőfalvai vetési napon. Épp emiatt gumicsizmával érkezett munkába reggel. "Gumicsizma fel, irány a mezőfalvai vetési nap. Aztán Veszprém és Győr. Ma sem unatkozunk. Úton a győzelem felé!" - üzente a kormányfő.

A videóból az is kiderül: az országjárás győri állomásán Szijjártó Péter is felszólal majd ma este.