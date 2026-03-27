Ma duplázunk! - különleges lesz Orbán Viktor országjárásának pénteki napja

Facebook-oldalán jelentette be Orbán Viktor: nem akármilyen napra készül az országjárások sorában. Ma, március 27-én lesz ugyanis az első alkalom, amikor nem egy, de rögtön két városban fordul majd meg: 16 órakor Veszprémben, az Óváros téren, 18 órakor pedig Győrött, a Széchenyi téren találkozhatunk vele.

Várhatóan ezeken az állomásokon is olyan hatalmas tömeg fogadja, mint a korábbi állomásokon. Csütörtökön, Törökszentmiklóson csordultik megtelt a helyszín, egy gombostűt nem lehetett volna leejteni - miközben a Tisza eseményén ismét alig voltak páran.